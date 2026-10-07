Trao đổi kinh nghiệm thương mại hóa tài sản trí tuệ Việt Nam - Đức

T ọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà nghiên cứu Việt Nam và Đức trao đổi kinh nghiệm .

Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế và đại diện Viện FES tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho rằng, tài sản trí tuệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang được quan tâm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt ở các vấn đề về khung pháp lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ gắn với địa phương.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu tập trung trao đổi về pháp luật thương mại hóa sáng chế, trong đó có tham luận “Pháp luật về thương mại hóa sáng chế tiếp cận từ khái niệm “Quyền sử dụng tự do " của PGS.TS. Đoàn Đức Lương, TS. Đỗ Thị Diện và TS. Vũ Thị Hương.

TS. Tobias Oelsner, Thẩm phán Tòa án khu vực Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày về khung khổ pháp lý tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bên cạnh đó, các chuyên gia Trường Đại học Luật, Đại học Huế phân tích vấn đề thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trên cơ sở nghiên cứu so sánh pháp luật Đức và Việt Nam.

Phiên thứ hai tập trung vào thương mại hóa tài sản trí tuệ phát sinh từ nghiên cứu khoa học xã hội và kinh nghiệm thực tiễn của Đức. Các chuyên gia cũng trao đổi về thương mại hóa tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên AI, từ chuyển giao công nghệ đến quản trị danh mục tài sản vô hình.

Thông qua các tham luận và thảo luận chuyên sâu, tọa đàm hướng đến tăng cường trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức, đồng thời cung cấp thêm những góc nhìn so sánh về pháp luật, thực tiễn thực thi và các giải pháp thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ trong bối cảnh mới.