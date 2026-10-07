  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 08/10/2026 11:26

Trao đổi kinh nghiệm thương mại hóa tài sản trí tuệ Việt Nam - Đức

HNN.VN - Ngày 8/10, Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức tọa đàm khoa học “Thương mại hóa tài sản trí tuệ - Kinh nghiệm của Đức và Việt Nam”.

Kiến tạo hệ sinh thái giáo dục nghề nghiệp và kết nối việc làm toàn cầu Thủ tướng Chính phủ đối thoại cùng doanh nghiệp Nhật Bản về hợp tác đầu tư tại Việt NamVăn hóa Việt Nam gây ấn tượng đặc biệt tại tọa đàm ở MoskvaTăng cường hợp tác đào tạo cán bộ giữa Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh và các tỉnh Nam Trung LàoĐối thoại về nghệ thuật lãnh đạo trong giáo dục

 Tọa đàm là dịp để các chuyên gia, nhà nghiên cứu Việt Nam và Đức trao đổi kinh nghiệm.

Tọa đàm có sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên Trường Đại học Luật, Đại học Huế và đại diện Viện FES tại Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc tọa đàm, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho rằng, tài sản trí tuệ và thương mại hóa tài sản trí tuệ đang được quan tâm trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt ở các vấn đề về khung pháp lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ gắn với địa phương.

Tại phiên thứ nhất, các đại biểu tập trung trao đổi về pháp luật thương mại hóa sáng chế, trong đó có tham luận “Pháp luật về thương mại hóa sáng chế tiếp cận từ khái niệm “Quyền sử dụng tự do" của PGS.TS. Đoàn Đức Lương, TS. Đỗ Thị Diện và TS. Vũ Thị Hương.

TS. Tobias Oelsner, Thẩm phán Tòa án khu vực Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức trình bày về khung khổ pháp lý tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bên cạnh đó, các chuyên gia Trường Đại học Luật, Đại học Huế phân tích vấn đề thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế dược phẩm nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, trên cơ sở nghiên cứu so sánh pháp luật Đức và Việt Nam.

Phiên thứ hai tập trung vào thương mại hóa tài sản trí tuệ phát sinh từ nghiên cứu khoa học xã hội và kinh nghiệm thực tiễn của Đức. Các chuyên gia cũng trao đổi về thương mại hóa tài sản trí tuệ trong kỷ nguyên AI, từ chuyển giao công nghệ đến quản trị danh mục tài sản vô hình.

Thông qua các tham luận và thảo luận chuyên sâu, tọa đàm hướng đến tăng cường trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức, đồng thời cung cấp thêm những góc nhìn so sánh về pháp luật, thực tiễn thực thi và các giải pháp thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ trong bối cảnh mới.

Phương Thảo
 Từ khóa:
toạ đàmAIcông nghệĐứcĐại học Luật
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ứng dụng công nghệ phục hồi môi trường, cảnh quan sau khai thác cát

Cát là nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, đa dạng và tồn tại dưới nhiều hình thức và nguồn trữ lượng khác nhau. Trước nhu cầu sử dụng quá lớn của con người, đi kèm những tác động của thời tiết cực đoan từ biến đổi khí hậu, cảnh quan, môi trường đối diện nguy cơ suy giảm nghiêm trọng sau khai thác cát.

Ứng dụng công nghệ phục hồi môi trường, cảnh quan sau khai thác cát
Ứng phó thiên tai bằng công nghệ thông minh

Trước diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường, TP. Huế đang nghiên cứu xây dựng hệ thống kiểm soát, mô phỏng, tính toán lan truyền ngập lụt và cảnh báo thông minh theo thời gian thực, nhằm nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo, chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Ứng phó thiên tai bằng công nghệ thông minh

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top