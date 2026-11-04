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Phường Dương Nỗ đưa vào vận hành Kiosk thông minh toàn trình

HNN.VN - Sáng 7/11, UBND phường Dương Nỗ tổ chức khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống Kiosk thông minh toàn trình tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường và Nhà văn hóa tổ dân phố 3, góp phần đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

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Hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính trên hệ thống Kiosk thông minh toàn trình.

Phường Dương Nỗ hiện có hơn 31.000 dân với 12 tổ dân phố. Trước nhu cầu giao dịch hành chính ngày càng tăng, việc ứng dụng công nghệ số vào giải quyết thủ tục hành chính được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương thức phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quang Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Dương Nỗ nhấn mạnh, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chính quyền cơ sở cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện, công khai và minh bạch. Việc đưa Kiosk thông minh vào vận hành thể hiện quyết tâm của địa phương trong xây dựng chính quyền số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số.

Hệ thống Kiosk được trang bị màn hình cảm ứng, đầu đọc thẻ căn cước gắn chip, camera nhận diện khuôn mặt, thiết bị quét mã QR và máy in phiếu tự động. Người dân có thể tra cứu thông tin, tìm hiểu quy trình, thành phần hồ sơ và thực hiện nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Đặc biệt, dữ liệu từ thẻ căn cước hoặc tài khoản VNeID được tự động trích xuất vào biểu mẫu điện tử, giúp rút ngắn thời gian kê khai, hạn chế thao tác thủ công.

Thông qua hệ thống, người dân có thể chủ động tiếp cận các dịch vụ công, giảm thời gian chờ đợi, đồng thời góp phần giảm áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức. Đối với người cao tuổi và những người chưa thành thạo công nghệ, cán bộ và Tổ công nghệ số cộng đồng sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ thao tác.

Thời gian tới, phường Dương Nỗ tiếp tục hoàn thiện các dịch vụ, duy trì hệ thống hoạt động ổn định và nghiên cứu nhân rộng mô hình tại các nhà văn hóa tổ dân phố, góp phần đưa tiện ích số đến gần hơn với người dân, thúc đẩy cải cách hành chính và xây dựng chính quyền số từ cơ sở.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiếu
 Từ khóa:
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