Trao 91 giải tại cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc

HNN.VN - Sau 3 ngày tranh tài, cuộc thi Olympic Sinh học sinh viên toàn quốc lần thứ V - năm 2025 đã tổng kết và trao giải vào sáng 24/8.

Trao giải cho các sinh viên xuất sắc 

Đến dự có GS. Lê Trần Bình, Chủ tịch Hội Các ngành Sinh học Việt Nam; TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách Đại học Huế…

26 đội tuyển đến từ 25 trường đại học, học viện trên cả nước đã thể hiện các phần thi sáng tạo với nhiều ý tưởng mới,  tạo nên diễn đàn học thuật sôi nổi. 

Đây là môi trường để sinh viên cả nước kết nối, chia sẻ tri thức; nuôi dưỡng niềm đam mê với khoa học sự sống.

Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao 61 giải, trong đó 14 giải Nhất, 20 giải Nhì, 27 giải Ba và 30 giải Khuyến khích.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
