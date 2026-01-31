  • Huế ngày nay Online
Thế giới

NASA thử nghiệm thành công AI dẫn đường cho tàu tự hành trên Sao Hỏa

ClockChủ Nhật, 01/02/2026 07:51
Cơ quan Hàng không và vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết, xe tự hành Perseverance đã hoàn thành những chặng di chuyển đầu tiên được lập kế hoạch bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên Sao Hỏa.

NASA triển khai sứ mệnh nghiên cứu thời tiết không gianPhát hiện kinh ngạc dưới lớp băng Greenland thúc đẩy tham vọng chiến lược của MỹNASA: Mực nước biển toàn cầu tăng cao “không ngờ”

Xe tự hành Perseverance của NASA hoàn thành chặng di chuyển đầu tiên do AI tạo lập kế hoạch trên Sao Hỏa. (Ảnh: NASA) 

Cuộc thử nghiệm, do Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA chủ trì, được tiến hành vào các ngày 8 và 10/12 năm ngoái, trong đó AI tạo sinh được sử dụng để xây dựng các điểm dừng định hướng cho xe tự hành Perseverance. Đây là nhiệm vụ ra quyết định phức tạp vốn trước đây do các chuyên gia điều khiển xe tự hành thực hiện thủ công.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một dạng AI tạo sinh được gọi là mô hình thị giác-ngôn ngữ để phân tích dữ liệu sẵn có từ bộ dữ liệu sứ mệnh bề mặt của JPL.

Theo NASA, hệ thống AI dựa trên cùng nguồn dữ liệu hình ảnh và địa hình mà con người sử dụng, qua đó tạo ra các điểm dừng định hướng - những vị trí cố định nơi xe nhận chỉ thị mới, giúp Perseverance di chuyển an toàn qua địa hình phức tạp trên “Hành tinh đỏ”. 

Với các điểm định hướng do AI tạo ra được lưu trong bộ nhớ, xe tự hành Perseverance đã di chuyển quãng đường 210m vào ngày 8/12 và thêm 246m trong 2 ngày sau đó.

Chuyên gia Jared Isaacman tại NASA nhận định, cuộc trình diễn này cho thấy năng lực của NASA, đồng thời mở rộng cách thức khám phá các “thế giới” khác bên ngoài Trái đất.

Ông nhấn mạnh, các công nghệ tự hành như vậy có thể giúp các sứ mệnh hoạt động hiệu quả hơn, thích ứng tốt với địa hình phức tạp và gia tăng giá trị khoa học thu được khi khoảng cách tới Trái đất ngày càng xa. Đây là thí dụ điển hình cho việc áp dụng công nghệ mới một cách thận trọng và có trách nhiệm trong hoạt động thực tiễn.

https://nhandan.vn/nasa-thu-nghiem-thanh-cong-ai-dan-duong-cho-tau-tu-hanh-tren-sao-hoa-post940404.html?gidzl=YJQOJf0e-owBAv5EaJ_pAOWhd4YAF_GjaY2O7jXifokM8CmTsModAS9vdnYCDQShb2ZCJpSiBLjNb2ZsB0

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: NASAthử nghiệmthành côngAI
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Đợt phim trên phạm vi cả nước.

Đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng
Thường trực Ban Bí thư gửi Thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã góp phần vào thành công Đại hội XIV của Đảng

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng vừa có Thư cảm ơn gửi các cơ quan, đơn vị, thành viên các Tiểu ban Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Ban Chỉ đạo tổng kết 40 năm đổi mới; cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động tham gia tổ chức, phục vụ Đại hội.

Thường trực Ban Bí thư gửi Thư cảm ơn các cơ quan, đơn vị đã góp phần vào thành công Đại hội XIV của Đảng
Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn

Ngày 28/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết nước này đã thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn (MRLS) được nâng cấp để đánh giá hiệu quả chiến đấu và độ chính xác của loại vũ khí này. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã trực tiếp giám sát hoạt động thử nghiệm này.

Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top