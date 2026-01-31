NASA thử nghiệm thành công AI dẫn đường cho tàu tự hành trên Sao Hỏa

Xe tự hành Perseverance của NASA hoàn thành chặng di chuyển đầu tiên do AI tạo lập kế hoạch trên Sao Hỏa. (Ảnh: NASA)

Cuộc thử nghiệm, do Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA chủ trì, được tiến hành vào các ngày 8 và 10/12 năm ngoái, trong đó AI tạo sinh được sử dụng để xây dựng các điểm dừng định hướng cho xe tự hành Perseverance. Đây là nhiệm vụ ra quyết định phức tạp vốn trước đây do các chuyên gia điều khiển xe tự hành thực hiện thủ công.

Trong quá trình thử nghiệm, nhóm nghiên cứu đã sử dụng một dạng AI tạo sinh được gọi là mô hình thị giác-ngôn ngữ để phân tích dữ liệu sẵn có từ bộ dữ liệu sứ mệnh bề mặt của JPL.

Theo NASA, hệ thống AI dựa trên cùng nguồn dữ liệu hình ảnh và địa hình mà con người sử dụng, qua đó tạo ra các điểm dừng định hướng - những vị trí cố định nơi xe nhận chỉ thị mới, giúp Perseverance di chuyển an toàn qua địa hình phức tạp trên “Hành tinh đỏ”.

Với các điểm định hướng do AI tạo ra được lưu trong bộ nhớ, xe tự hành Perseverance đã di chuyển quãng đường 210m vào ngày 8/12 và thêm 246m trong 2 ngày sau đó.

Chuyên gia Jared Isaacman tại NASA nhận định, cuộc trình diễn này cho thấy năng lực của NASA, đồng thời mở rộng cách thức khám phá các “thế giới” khác bên ngoài Trái đất.

Ông nhấn mạnh, các công nghệ tự hành như vậy có thể giúp các sứ mệnh hoạt động hiệu quả hơn, thích ứng tốt với địa hình phức tạp và gia tăng giá trị khoa học thu được khi khoảng cách tới Trái đất ngày càng xa. Đây là thí dụ điển hình cho việc áp dụng công nghệ mới một cách thận trọng và có trách nhiệm trong hoạt động thực tiễn.

