Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác đầu năm học 2025-2026

Sở GD&ĐT kiểm tra tại Trường Tiểu học số 2 Hương Toàn (phường Kim Trà)

Sở GD&ĐT đã thành lập 4 đoàn kiểm tra do lãnh đạo Sở làm trưởng đoàn, phối hợp cùng UBND các xã, phường kiểm tra các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Đoàn tập trung kiểm tra một số nội dung, như: Việc xây dựng kế hoạch năm học, triển khai dạy học 2 buổi/ngày, công tác quản lý các khoản thu đầu năm, cùng điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, an toàn trường học... Ngoài kiểm tra trực tiếp tại trường, đoàn còn đối chiếu với báo cáo của chính quyền địa phương và nhà trường để có đánh giá khách quan.

Trên cơ sở kiểm tra thực tế tại các trường, các đoàn công tác của Sở GD&ĐT đã đưa ra hướng dẫn cụ thể, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định để thực hiện hiệu quả kế hoạch năm học 2025-2026.

Hoạt động này cũng giúp ngành Giáo dục TP. Huế nắm bắt tình hình, phát hiện khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, nhất là trong bối cảnh năm học đầu tiên triển khai mô hình quản lý theo chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, Sở GD&ĐT có cơ sở đưa ra chỉ đạo phù hợp, tạo bước chuẩn bị quan trọng để các trường sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ năm học mới, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.