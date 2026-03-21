Sẽ xử lý đúng quy định việc cô giáo dùng thước đánh học sinh

Quên vở, học sinh bị cô giáo dùng thước đánh vào tay

Theo phản ánh của chị L.T.P.T., mẹ của em T.L.A.T., học sinh lớp 4/2, sự việc xảy ra vào chiều 19/3. Chị T. kể: “Buổi sáng cùng ngày, con gái tôi đi học mà quên mang theo vở ghi tiêu đề bài học. Khi cô giáo chủ nhiệm Đ.T.H.H. hỏi về cuốn vở này, A.T. trả lời là cháu quên mang. Đến buổi chiều cùng ngày, sau khi thi xong môn tiếng Việt và chuyển sang môn học khác, cô tiếp tục hỏi, A.T. vẫn trả lời là cháu quên vở. Khi đó, A.T. lấy vở của môn tiếp theo cùng vở nháp, xin phép cô được ghi tiêu đề vào vở nháp để về nhà chép lại. Tuy nhiên, giáo viên đã dùng thước gỗ đánh vào khuỷu tay và lòng bàn tay phải của A.T”.

Buổi chiều về nhà, A.T. không cầm được trái cây để ăn và liên tục kêu đau. Quan sát thấy ngón tay cái của con sưng tím, chị P.T. hỏi thì em cho biết bị cô giáo đánh và kể lại toàn bộ sự việc. Gia đình sau đó đưa cháu đi khám tại Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Kết quả chụp X-quang ban đầu xác định “gãy mỏm khuỷu xương trụ phải, ít di lệch”. Bác sĩ chỉ định cho đeo đai treo tay để cố định và cho cháu A.T về nhà.

Mẹ của cháu A.T. cho rằng: “Vết thương thể chất của cháu theo thời gian cũng sẽ lành nhưng còn tổn thương tinh thần. Con tôi giờ rất sợ, tự ti với các bạn. Điều tôi mong là sự việc được nhìn nhận đúng sự thật để môi trường học đường thực sự là nơi giúp các em nhỏ phát triển và tự tin”.

Sẽ xử lý theo đúng quy định

Tìm hiểu sự việc từ phía cô giáo Đ.T.H.H, cô thừa nhận đã dùng thước gỗ để đánh học sinh A.T. Theo cô H., cây thước này có quấn băng keo, dày khoảng 0,5cm.

Cô H. nói: “Tôi nhận thấy mình sai nhưng việc phạt học sinh không xuất phát từ sự trù dập hay ghét bỏ, mà vì tôi lo lắng và mong muốn cháu A.T. tiến bộ hơn. Cách xử lý của tôi là không đúng nhưng mang tính bộc phát, nhằm răn đe. Tôi không có ý làm tổn thương học sinh như vậy”.

Cây thước cô giáo H.H. dùng để phạt học sinh A.T.

Cô H. cũng cho biết đã cùng chồng đến nhà em A.T. thăm hỏi, xin lỗi phụ huynh, đồng thời báo cáo trung thực toàn bộ sự việc với cấp trên.

Trao đổi về sự việc, bà Nguyễn Ngọc Minh Trang, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh xác nhận, cô H. có dùng thước gỗ dài khoảng 35cm tác động vào học sinh. Qua khảo sát tại lớp 4/2, các học sinh cho biết cô giáo đã “khẻ” bạn A.T. hai lần, một lần vào khuỷu tay và một lần vào lòng bàn tay. Không may, thước tác động trúng vị trí khuỷu tay phải - nơi trước đây em A.T. từng phải mổ bắt vít - nên dẫn đến chấn thương.

Về việc giáo viên nhà trường dùng thước để phạt học sinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Ninh cho biết thêm, các quy định về phòng, chống bạo lực học đường đã được nhà trường quán triệt, tuyên truyền đầy đủ đến giáo viên và tất cả đều có cam kết thực hiện. Nhưng, trong quá trình giảng dạy, một số giáo viên còn sử dụng thước như biện pháp nhắc nhở, dẫn đến những lúc thiếu kiềm chế, xảy ra sai sót. Tuy nhiên, vì bất cứ lý do gì thì việc đánh học sinh là sai.

“Quan điểm của nhà trường là không bao che. Sai đến đâu xử lý đến đó theo quy định. Hiện chúng tôi đang chờ kết luận chính thức về tình trạng sức khỏe của học sinh để có hướng xử lý phù hợp”, bà Trang nhấn mạnh.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, tối 19/3, nhà trường đã họp các bên liên quan, đồng thời đến thăm hỏi, xin lỗi gia đình học sinh. Ngày 20/3, đại diện UBND phường Thuận Hóa cùng nhà trường tiếp tục đến gia đình học sinh thăm hỏi, động viên. Cùng ngày, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương đã làm việc với Trường Tiểu học Vĩnh Ninh. Nhà trường cũng có báo cáo nhanh gửi Sở Giáo dục và Đào tạo.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ. Nhà trường cho biết sẽ cung cấp thông tin chính thức sau khi có kết luận cuối cùng.