Lựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số

HNN.VN - Sáng 19/4, tại Trường THPT Hai Bà Trưng, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU) - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Huế tổ chức Chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2026.

Với chủ đề “Lựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”, chương trình thu hút hơn 2.600 học sinh các khối 10, 11, 12 đến từ 9 trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự, cung cấp nhiều thông tin về xu hướng nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là phiên tọa đàm chuyên đề “Lựa chọn ngành nghề trong kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo”. Các chuyên gia cũng chia sẻ về cách cân bằng giữa cơ hội và thách thức trong môi trường số; những điểm tựa quan trọng giúp người trẻ phát triển bền vững như năng lực tự học, tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và khả năng quản lý bản thân. Một số vấn đề mang tính xã hội cũng được đặt ra, như tác động của mạng xã hội và kết nối số đến đời sống tinh thần của giới trẻ, từ đó khuyến nghị học sinh cần biết cân bằng giữa thế giới ảo và các giá trị thực, xây dựng các mối quan hệ bền vững và phát triển nhân cách toàn diện.

Tọa đàm còn cung cấp góc nhìn thực tiễn từ doanh nghiệp về nhu cầu nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế, nhất là tại các thị trường năng động như Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trong năm 2026, VKU dành 1 tỷ đồng triển khai các chương trình học bổng, hỗ trợ học sinh khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

MINH HIỀN
