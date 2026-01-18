Nền tảng nâng cao chất lượng giáo dục bền vững

Các trường đạt chuẩn được đầu tư đồng bộ, có khuôn viên xanh - sạch - đẹp

Động lực nâng cao chất lượng giáo dục

Năm 2012, Trường THPT Vinh Lộc được UBND thành phố đầu tư xây dựng trên diện tích khoảng 3ha, gồm 26 lớp học với hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, đáp ứng yêu cầu kiểm định và chuẩn quốc gia. Đến năm 2022, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. Đến nay, trường đã hoàn thành 2 chu kỳ kiểm định.

Qua thực tiễn triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia, thầy giáo Nguyễn Văn Tuấn, Hiệu trưởng cho rằng, yếu tố then chốt tạo nên kết quả chính là sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của các cấp lãnh đạo, tạo điều kiện để nhà trường từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định. Trên nền tảng đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng công tác tổ chức, triển khai thực hiện. Các nhiệm vụ được phân công rõ ràng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, bảo đảm “đúng người, đúng việc”, định kỳ có kiểm tra, đánh giá. Nhà trường luôn kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cải tiến chất lượng; đồng thời tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục để tạo thêm động lực phát triển.

Trong bối cảnh triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018, công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia góp phần quan trọng trong việc chuẩn hóa, hiện đại hóa mạng lưới cơ sở giáo dục, đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục mới. Giai đoạn 2021 - 2025, công tác kiểm định chất lượng giáo dục được triển khai nghiêm túc, bài bản và đúng quy trình. Đến tháng 12/2025, toàn thành phố có 502/568 trường được công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt 88,4%; 444/568 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt 78,2%.

Lấy hiệu quả thực chất làm thước đo

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả khá đồng đều giữa các cấp học và địa phương. Cấp tiểu học và THCS duy trì tỷ lệ đạt chuẩn cao, cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch; cấp mầm non và THPT dù còn khó khăn về quỹ đất và cơ sở vật chất nhưng đã nỗ lực cải tạo, đầu tư, huy động nguồn lực xã hội hóa để đạt và duy trì chuẩn.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, sau gần 5 năm triển khai, công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả và uy tín của ngành giáo dục TP. Huế. Nhận thức về văn hóa chất lượng trong toàn ngành được nâng lên rõ rệt. Việc xây dựng, duy trì, nâng chuẩn không còn mang tính hình thức mà trở thành động lực nội sinh thúc đẩy các trường cải tiến, hoàn thiện chất lượng giáo dục. Nhiều cơ sở giáo dục đã xây dựng quy trình bảo đảm chất lượng nội bộ, gắn với kế hoạch năm học và chiến lược phát triển, đưa kiểm định trở thành bộ phận quan trọng trong hệ thống quản trị nhà trường.

Cùng với đó, điều kiện cơ sở vật chất, cảnh quan và môi trường học tập được cải thiện toàn diện. Các trường đạt chuẩn được đầu tư đồng bộ, có khuôn viên xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn, thân thiện. Trang thiết bị dạy học, phòng học bộ môn được bổ sung, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018 và hỗ trợ học sinh phát triển phẩm chất, năng lực. Giáo viên chủ động đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá, lấy người học làm trung tâm. Nhờ đó, chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh được nâng lên rõ rệt. Các trường đạt chuẩn quốc gia từng bước trở thành hạt nhân lan tỏa kinh nghiệm, hỗ trợ các cơ sở giáo dục khác trong tự đánh giá, cải tiến chất lượng và đổi mới công tác quản trị nhà trường.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành giáo dục bảo đảm duy trì và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa cơ sở vật chất, nâng cao năng lực đảm bảo chất lượng bên trong nhà trường, hướng tới hệ thống trường chuẩn quốc gia bền vững - số hóa - xanh - an toàn. Cụ thể, đến năm 2030, 100% cơ sở giáo dục hoàn thành tự đánh giá đúng chu kỳ và được đánh giá ngoài theo quy định; trên 93% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó tối thiểu 20 - 25% đạt mức độ 2; hình thành mô hình “Trường học đạt chuẩn quốc gia - chuyển đổi số - an toàn - hạnh phúc”.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn tới, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đề nghị ngành GD&ĐT, UBND các cấp chuyển mạnh từ tư duy “đạt chuẩn” sang “duy trì và nâng chuẩn bền vững”. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia phải gắn chặt với nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới quản trị nhà trường, đồng thời lấy mức độ hài lòng của người học, phụ huynh làm thước đo quan trọng; kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, coi trọng hình thức hơn thực chất.

Trong bối cảnh mới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND cấp xã theo phân cấp, phân quyền; đồng thời đổi mới cơ chế đầu tư theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm tính kế thừa và phù hợp chu kỳ phát triển. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác bảo đảm và quản lý chất lượng giáo dục, gắn nhiệm vụ kiểm định với việc sắp xếp, kiện toàn mạng lưới trường, lớp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng các điều kiện duy trì và nâng chuẩn quốc gia lâu dài.