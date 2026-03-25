Huế có 5 học sinh dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế năm 2026

5 học sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tham gia kỳ thi

Tham dự kỳ thi có 194 thí sinh đến từ 31 đơn vị trên cả nước. Trong đó, môn toán có 50 thí sinh, vật lí 40 thí sinh, hóa học và sinh học mỗi môn 33 thí sinh, tin học 38 thí sinh. Đây đều là những học sinh tiêu biểu, được tuyển chọn từ hàng nghìn thí sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có em từng tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế trước đó.

Thành phố Huế có 5 học sinh của Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế tham gia kỳ thi, gồm: Trần Thanh Bình, Tăng Hạo Nhiên (môn vật lí); Nguyễn Đoàn Quốc Anh (môn hóa học); Võ Huy Hoàng (môn sinh học); Phan Công Dũng (môn tin học). Các em đều đoạt giải Nhất, Nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Theo quy định, thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi phải đạt mức điểm tối thiểu ở từng môn: toán từ 26 điểm; vật lí từ 23,25 điểm; hóa học từ 26,375 điểm; sinh học từ 25 điểm; tin học từ 24,79 điểm.

Kỳ thi được tổ chức theo hướng tiệm cận với hình thức thi khu vực và quốc tế, đặc biệt môn tin học áp dụng quy trình thi và chấm thi tương tự Olympic quốc tế. Công tác coi thi, chấm thi được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm khách quan, trung thực.

Từ kết quả kỳ thi, Bộ GD&ĐT sẽ lựa chọn các đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Dự kiến, đội tuyển Toán tham dự Olympic Toán quốc tế tại Trung Quốc; đội tuyển Vật lí tham dự Olympic Vật lí châu Á tại Hàn Quốc trước khi chọn đội hình dự Olympic Vật lí quốc tế tại Colombia; các đội tuyển Hóa học, Sinh học và Tin học tham dự các kỳ thi quốc tế tại Uzbekistan, Litva và một số quốc gia khác.