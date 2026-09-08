Gần 7.000 cơ hội việc làm cho người lao động

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Lễ khai mạc Tháng việc làm năm 2026.

Tại chương trình, 34 đơn vị đăng ký tổng cộng 8.725 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Trong đó, các doanh nghiệp (DN) có nhu cầu tuyển 3.216 lao động làm việc trong nước, tập trung ở các lĩnh vực may mặc, vật liệu xây dựng, cơ khí, du lịch - dịch vụ, công nghệ, sản xuất… Nhiều DN có nhu cầu tuyển dụng hàng ngàn lao động, với mức thu nhập phổ biến khoảng 6-15 triệu đồng/tháng.

Nhu cầu tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài đạt 3.739 người, tại các thị trường như, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, … Ngành nghề tuyển dụng trải rộng từ chế biến thực phẩm, cơ khí, xây dựng, may mặc, nông nghiệp đến điều dưỡng, nhà hàng - khách sạn; nhiều vị trí có thu nhập từ trên 20 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh tuyển dụng, 8 đơn vị giáo dục nghề nghiệp đăng ký 1.770 chỉ tiêu tuyển sinh, chủ yếu ở các nghề gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động.

Đại diện doanh nghiệp (phải) phỏng vấn tuyển dụng người lao động ngay sau lễ khai mạc.

Một điểm nhấn của Tháng việc làm năm nay là tăng cường kết nối số. Người lao động có thể tìm việc, phỏng vấn trực tuyến qua nền tảng Việc làm Huế, sàn giao dịch việc làm và website vieclamhue.vn, qua đó kết nối thuận tiện hơn với DN.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, tháng việc làm là dịp tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm và DN tuyển đúng nhu cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Trung tâm Dịch vụ việc làm tăng cường điều tra, dự báo cung - cầu lao động, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng, chuẩn bị nguồn nhân lực cả về số lượng và chất lượng để đón đầu các dự án lớn đi vào hoạt động; đồng thời, DN cần cải thiện môi trường làm việc, chính sách an sinh để thu hút và giữ chân người lao động.