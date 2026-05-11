Hơn 3.500 học sinh thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính

HNN.VN - Trong hai ngày 11 và 12/5, Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức đợt thử nghiệm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính với sự tham gia của 3.529 học sinh.

 Thí sinh tham gia thi tại Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế 

Đợt thử nghiệm được triển khai tại hai điểm thi là Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế và Trường THPT chuyên Khoa học Huế. Trong đó, điểm thi Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế có 1.148 thí sinh của các trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, THPT Bùi Thị Xuân và THPT Cao Thắng. Điểm thi Trường THPT chuyên Khoa học Huế có 2.381 thí sinh đến từ các trường THPT Nguyễn Trường Tộ, THPT chuyên Khoa học Huế, THPT Nguyễn Huệ, THPT Hai Bà Trưng, THPT Đặng Trần Côn và THPT Gia Hội.

Đây là đợt vận hành thực tế quy mô lớn nhằm kiểm tra hạ tầng kỹ thuật, phần mềm và quy trình tổ chức thi trước lộ trình dự kiến áp dụng hình thức thi tốt nghiệp THPT trên máy tính từ năm 2027.

Thí sinh được đăng ký tối đa 3 môn thi trắc nghiệm và thực hiện bài thi hoàn toàn trên máy tính. Dù chỉ mang tính chất thử nghiệm, toàn bộ thí sinh vẫn phải tuân thủ quy chế tương tự kỳ thi chính thức. Thí sinh không được mang thiết bị điện tử vào phòng thi; chỉ được mang giấy chứa tài khoản đăng nhập, bút viết và máy tính cầm tay theo quy định.

Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy trình, công tác chuẩn bị được các điểm thi triển khai kỹ lưỡng. Hệ thống máy tính, nguồn điện, đường truyền internet, ánh sáng cùng các phương án xử lý sự cố kỹ thuật đều được rà soát trước khi tổ chức thi. Công tác bố trí nhân lực, giám sát và bảo mật cũng được thực hiện chặt chẽ.

Đợt thử nghiệm không nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh mà chủ yếu giúp thí sinh làm quen với hình thức thi mới; đồng thời hỗ trợ các nhà trường, cơ quan quản lý đánh giá khả năng vận hành thực tế của mô hình thi tốt nghiệp THPT trên máy tính trong thời gian tới.

MINH HIỀN
