Hơn 3.300 học sinh tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp thành phố

HNN.VN - Từ ngày 3 đến 5/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp trung học phổ thông (THPT) năm học 2025-2026 tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế.

Giữ vững vị thế, nâng tầm giáo dục phổ thôngNữ sinh dành cú đúp giải Nhì giỏi văn quốc giaĐầu tư cho giải quốc gia​Tuyên dương và khen thưởng học sinh giỏi quốc gia

 Trường THPT Hai Bà Trưng gặp mặt đội tuyển học sinh giỏi trước kỳ thi

Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp thành phố năm nay có 3.383 học sinh tham gia; trong đó, có 949 học sinh chuyên, 2.320 học sinh phổ thông và 114 học viên giáo dục thường xuyên.

Các em học sinh tham gia 2 bảng thi: Bảng chuyên và bảng không chuyên. Mỗi bảng thi gồm có các môn thi: Ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tin học...

Với bảng chuyên, nội dung thi thuộc chương trình chuyên cấp THPT. Thời gian làm bài thi 180 phút/môn thi. Riêng bài thi nói các môn ngoại ngữ có 5 phút chuẩn bị và 5 phút trình bày.

Với bảng không chuyên, nội dung thi thuộc chương trình THPT hiện hành đến thời điểm tổ chức thi, đáp ứng yêu cầu nội dung kiến thức ở mức độ thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Thời gian làm bài thi 150 phút/môn thi.

Thí sinh dự thi môn tin học có mặt tại phòng máy trước 30 phút vào các buổi thi môn tin học để được hướng dẫn bốc thăm và kiểm tra máy.

Để động viên học sinh, các trường THPT đã tổ chức gặp mặt, vinh danh các đội tuyển học sinh giỏi, nhằm khích lệ tinh thần, tiếp thêm động lực để các em bước vào kỳ thi với tâm thế thoải mái, tự tin và đạt kết quả cao.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố là kỳ thi quan trọng để tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu, đại diện cho TP. Huế tham gia Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trong thời gian tới.

MINH HIỀN
