Giữ vững vị thế, nâng tầm giáo dục phổ thông

Trần Lê Thiện Nhân trở về Huế sau khi đoạt HCB Olympic Vật lý quốc tế

Khẳng định vị thế ở tốp đầu

Năm học 2024 - 2025, TP. Huế có 2 học sinh cùng đoạt Huy chương Bạc (HCB) Olympic quốc tế, đó là Bùi Hoàng Đại Dương đoạt HCB Sinh học quốc tế và Trần Lê Thiện Nhân đoạt HCB Vật lý quốc tế. Đây không chỉ là kết quả đầy tự hào của học sinh, giáo viên Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế mà còn thể hiện rõ năng lực đào tạo giáo dục mũi nhọn của ngành giáo dục TP. Huế.

Giáo dục phổ thông TP. Huế tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị tốp đầu cả nước, đạt nhiều thành tựu nổi bật. Thứ hạng tốt nghiệp THPT toàn thành phố được cải thiện rõ rệt, xếp thứ 9/34 tỉnh, thành về phổ điểm; trong đó, có 5 môn lọt vào top 10 tỉnh, thành có điểm trung bình cao nhất cả nước. Số lượng thí sinh bị điểm liệt trong kỳ thi thấp nhất 34 tỉnh, thành. Kết quả này rất có giá trị khi đây là kỳ thi đầu tiên của chu kỳ thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Huế cũng tiếp tục duy trì thành tích học sinh giỏi quốc gia ở tốp đầu toàn quốc, với nhiều học sinh đoạt giải cao ở các môn: toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học, ngữ văn, lịch sử…

Các kỳ thi tuyển sinh được tổ chức nghiêm túc, số liệu phân tích gửi về từng trường, thúc đẩy cả hệ thống nâng chất lượng. Năm qua, Trường THPT Gia Hội đối mặt nhiều khó khăn do cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, học sinh phải học ở 2 cơ sở, thiếu phòng thực hành, chất lượng đầu vào không thuộc tốp đầu. Tuy nhiên, nhờ nỗ lực của thầy và trò cùng các giải pháp kịp thời, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,81%, có em đạt 10 điểm địa lý, 9,75 điểm ngữ văn.

Theo ông Nguyễn Vinh Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng phát huy tối đa nguồn lực sẵn có. Việc triển khai các phương pháp dạy học tích cực được đẩy mạnh nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Chuyển đổi số trong ngành được thúc đẩy mạnh mẽ. Nhiều trường đã ứng dụng hiệu quả các phần mềm công nghệ thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giảng dạy. Các trường vùng sâu, vùng xa đã có sự chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng giáo dục.

Đổi mới toàn diện, hướng đến phát triển bền vững

Giáo dục phổ thông giữ vai trò then chốt, là nền tảng khẳng định chất lượng giáo dục toàn diện, đào tạo mũi nhọn. Bước vào năm học mới, ngành giáo dục thành phố đặt trọng tâm vào nhiều giải pháp trọng yếu nhằm tiếp tục khẳng định vị thế trong tốp đầu cả nước.

Để thực hiện thành công Chương trình GDPT 2018, cần chú trọng hướng dẫn dạy học tích hợp một cách khoa học, linh hoạt, phù hợp với tâm, sinh lý lứa tuổi và điều kiện địa phương. Các trường đẩy mạnh dạy học theo hướng mở, gắn với trải nghiệm, giáo dục di sản, giáo dục địa phương. Đổi mới phương pháp dạy học đi đôi với đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực, phẩm chất, khuyến khích học sinh học tập tích cực, tự chủ. Thay vì chỉ chú trọng điểm số cuối kỳ, việc đánh giá được mở rộng sang quá trình học tập, nhấn mạnh sự tiến bộ của từng em.

Công tác kiểm tra, thi tuyển được tổ chức minh bạch, khách quan, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm giảm áp lực và hạn chế sai sót. Trong công tác tuyển sinh, ngành tiếp tục điều chỉnh phương thức xét tuyển theo hướng linh hoạt, kết hợp giữa kết quả học tập và đánh giá năng lực, vừa tạo thuận lợi cho học sinh, vừa bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, đúng quy chế. Những đổi mới này không chỉ góp phần triển khai hiệu quả chương trình giáo dục mới mà còn nâng cao chất lượng đầu vào cho các bậc học tiếp theo.