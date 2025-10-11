Thuyên chuyển 56 viên chức để giải quyết thừa - thiếu giáo viên

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân trao quyết định cho các giáo viên

Nhằm giải quyết tình trạng thừa - thiếu cục bộ giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, Sở GD&ĐT TP. Huế thuyên chuyển 56 giáo viên, nhân viên các cấp học, gồm 16 viên chức bậc mầm non, 9 viên chức bậc tiểu học và 31 viên chức bậc trung học cơ sở. Đây là lần đầu tiên Sở GD&ĐT TP. Huế trực tiếp tổ chức điều tiết, bố trí đội ngũ viên chức giáo viên trên phạm vi toàn thành phố, trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Việc tổ chức thuyên chuyển viên chức năm học 2025-2026 trên tinh thần tự nguyện và minh bạch, không chỉ thể hiện sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành của ngành GD&ĐT TP. Huế mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, chuẩn đạo đức, thích ứng linh hoạt với mô hình quản lý mới, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện, bền vững theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân nhấn mạnh, việc điều động, thuyên chuyển viên chức giáo viên được thực hiện theo tinh thần Công văn số 4096/SGDĐT-TCCB ngày 25/9/2025 của Sở GD&ĐT, đảm bảo nguyên tắc hợp lý, công bằng, đúng quy định, phù hợp với nguyện vọng cá nhân và tình hình thực tế tại các cơ sở giáo dục. Công tác thuyên chuyển viên chức được xác định là hoạt động thường xuyên, mang ý nghĩa nhân văn và tầm nhìn chiến lược, nhằm bảo đảm cân đối nhân sự giữa các trường, khắc phục tình trạng thừa - thiếu giáo viên, đồng thời mở ra cơ hội để đội ngũ nhà giáo được trải nghiệm, rèn luyện và phát huy năng lực ở môi trường mới, đặc biệt là thuận lợi hơn trong công tác khi được bố trí gần nơi cư trú.