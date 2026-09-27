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ClockThứ Sáu, 09/10/2026 13:12

Hơn 3.000 học sinh tham gia Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp thành phố

HNN.VN - Ngày 9/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông (THPT) cấp thành phố năm học 2026 - 2027 tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, với sự tham gia của 3.025 học sinh.

Trường THPT Chuyên Khoa học Huế:Trao học bổng cho học sinh đạt thành tích caoKhen thưởng học sinh đoạt thành tích cao tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Trường THPT Hai Bà Trưng gặp mặt, động viên học sinh tham gia kỳ thi.

Thí sinh dự thi ở hai bảng: chuyên và không chuyên, với các môn ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tin học… Nội dung thi bảng chuyên thuộc chương trình chuyên cấp THPT hiện hành. Bảng không chuyên bám sát chương trình giáo dục THPT hiện hành, bảo đảm đánh giá kiến thức, khả năng vận dụng và có nội dung nhằm phát hiện học sinh có năng khiếu ở từng môn học.

Kỳ thi được tổ chức nhằm thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục mũi nhọn. Qua đó, phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội, khuyến khích các em vận dụng kiến thức, kỹ năng để giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Đề thi được xây dựng phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, bảo đảm tính khoa học, tính phân hóa, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực học sinh. Các khâu tổ chức thi, từ ra đề, in sao đề, coi thi đến chấm thi và công nhận kết quả, được yêu cầu thực hiện đúng quy định, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, công bằng và minh bạch.

Kết quả kỳ thi là cơ sở để đánh giá công tác phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh có năng lực nổi trội; đồng thời tuyển chọn những gương mặt tiêu biểu đại diện TP. Huế tham gia Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trong thời gian tới.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Kỳ thihọc sinh giỏiTHPTcấp thành phố2026-2027
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