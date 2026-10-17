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ClockThứ Bảy, 17/10/2026 14:50

Đoàn Việt Nam giành 4 huy chương tại Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani

Tại Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FiPhO 2026), diễn ra từ ngày 10/10 đến 17/10/2026 tại Samarkand, Uzbekistan, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự đều giành huy chương.

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Tại Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FiPhO 2026), diễn ra từ ngày 10/10 đến 17/10/2026 tại Samarkand, Uzbekistan, cả 4 học sinh Việt Nam tham dự đều giành huy chương, gồm 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng. Đoàn Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và Uzbekistan.

4 học sinh Việt Nam tham dự đều giành huy chương tại Kỳ thi Olympic Vật lí Quốc tế Al-Fergani lần thứ hai 

Cụ thể, em Lê Bá Tuấn Việt (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Hà Nội) giành Huy chương Vàng; em Trương Bá Chí Thành (THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên) và em Tăng Hạo Nhiên (THPT Chuyên Quốc Học Huế) giành Huy chương Bạc; em Lê Hồng Nhân (THPT Chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa) giành Huy chương Đồng.

Đội tuyển được tuyển chọn từ học sinh lớp 11 tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội được giao chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

Kỳ thi thu hút 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm hai phần thi lý thuyết và thực nghiệm, mỗi phần kéo dài 5 giờ. Đề thi đòi hỏi thí sinh vận dụng kiến thức Vật lí, tư duy logic, kỹ năng thực hành và phân tích dữ liệu để giải quyết các vấn đề khoa học.

Thành tích của đoàn Việt Nam khẳng định năng lực, sự nỗ lực của học sinh, đồng thời ghi nhận sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình, nhà trường. Kỳ thi cũng góp phần thúc đẩy niềm đam mê khoa học, phát triển năng lực nghiên cứu và tăng cường giao lưu học thuật quốc tế.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Kỳ thiOlympicVật líQuốc tế
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