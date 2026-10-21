Hơn 1.300 học sinh đoạt giải kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp thành phố

Ở bảng không chuyên, Trường THPT Hai Bà Trưng tiếp tục dẫn đầu với 80 giải.

Theo kết quả công bố, trong tổng số 1.326 học sinh đoạt giải có 17 giải Nhất, 245 giải Nhì, 446 giải Ba và 618 giải Khuyến khích.

Ở bảng chuyên, Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế tiếp tục khẳng định thế mạnh trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi với 293 giải, trong đó có 7 giải Nhất. Ở bảng không chuyên, Trường THPT Hai Bà Trưng nổi bật với 80 giải, trong đó có 2 giải Nhất; Trường THPT Nguyễn Huệ đoạt 68 giải, với 2 giải Nhất; Trường THPT Nguyễn Chí Thanh có 54 giải, trong đó có 1 giải Nhất.

Kỳ thi diễn ra ngày 9/10 tại Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế, thu hút 3.025 học sinh tham gia ở hai bảng chuyên và không chuyên. Các thí sinh tranh tài ở nhiều môn học như toán, ngữ văn, vật lí, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lí, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật, tin học...

Nội dung thi được xây dựng phù hợp với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Trong đó, bảng chuyên tập trung đánh giá kiến thức chuyên sâu; bảng không chuyên bám sát chương trình giáo dục THPT, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức và phát hiện học sinh có năng khiếu ở từng môn học.

Kỳ thi là dịp đánh giá chất lượng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi tại các trường THPT trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy phong trào dạy tốt, học tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn.

Kết quả kỳ thi cũng là một trong những cơ sở để ngành giáo dục tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng lực nổi trội, chuẩn bị lực lượng tham gia kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.