Công bố thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, TP. Huế và Đại học Huế thực hiện nghi thức công bố quyết định thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía TP. Huế có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Thuận Hóa; Trần Hữu Thùy Giang, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị, cán bộ, giảng viên và sinh viên.

Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 1739/QĐ-ĐHH ngày 29/9/2026 của Giám đốc Đại học Huế, trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Khoa Quốc tế và Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội thuộc Đại học Huế. PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường theo Quyết định số 1799/QĐ-ĐHH ngày 5/10/2026, thời hạn 5 năm.

Trường định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn, ô tô điện, năng lượng xanh, công nghệ số và truyền thông đa phương tiện. Việc thành lập trường nhằm tập trung nguồn lực, phát huy thế mạnh đào tạo liên ngành, tăng cường gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với nhu cầu thực tiễn.

Lãnh đạo Đại học Huế trao quyết định bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch (thứ 3 từ trái sang) giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế.

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy, Quyền Giám đốc Đại học Huế nhấn mạnh, việc thành lập Trường Kỹ thuật và Công nghệ là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đại học Huế, thể hiện quyết tâm đổi mới mô hình tổ chức, tái cấu trúc nguồn lực, nâng cao năng lực đào tạo và nghiên cứu trong những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược. Việc sáp nhập các đơn vị tiền thân không chỉ giúp tinh gọn tổ chức mà còn tạo điều kiện kết nối nguồn lực, phát huy thế mạnh chuyên môn và mở rộng không gian phát triển.

GS.TS. Nguyễn Vũ Quốc Huy đề nghị nhà trường sớm ổn định tổ chức, xây dựng tập thể đoàn kết, xác định định hướng phát triển có trọng tâm, lấy chất lượng đào tạo và năng lực nghiên cứu làm nền tảng. Trong đó, cần chú trọng các lĩnh vực tiềm năng như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn, điện - điện tử, điều khiển và tự động hóa; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và hợp tác với doanh nghiệp, viện nghiên cứu, đối tác quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, trách nhiệm để xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Trong thời gian tới, trường tiếp tục nâng cao chất lượng chương trình đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác và chuyển giao công nghệ; tăng cường kết nối doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn, từng bước xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, liên ngành và hội nhập quốc tế.