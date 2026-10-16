Đánh giá đúng, bố trí phù hợp, quy hoạch cán bộ lâu dài

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí trong UVTV; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các xã, phường.

Trong 9 tháng năm 2026, ngành tổ chức xây dựng Đảng TP. Huế đã chủ động tham mưu, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Thành phố đã hoàn thành sắp xếp 1.105 thôn, tổ dân phố thành 583 đơn vị; sáp nhập hệ thống trường học từ 502 xuống còn 256 trường, tinh gọn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố còn 13 sở. Đồng thời, thành lập mới, thí điểm các đảng bộ trực thuộc, nâng tổng số đảng bộ cơ sở trực thuộc Thành ủy từ 44 lên 48 đơn vị.

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, với 936 trường hợp được điều động, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử, trong đó có 63 trường hợp thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý. Đến ngày 31/8/2026, toàn thành phố kết nạp 1.485 đảng viên mới; tỷ lệ đảng viên khai thác, sử dụng phần mềm Sổ tay đảng viên điện tử đạt 83,4%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chăm sóc sức khỏe cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được quan tâm.

Đại biểu trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Việc tinh giản biên chế tại miền núi chịu áp lực do khối lượng công việc lớn; bố trí cán bộ dôi dư sau sắp xếp tổ dân phố còn vướng mắc. Hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền và đồng bộ dữ liệu chưa đáp ứng yêu cầu. Một số dự án phải điều chỉnh dự toán do phát sinh chi phí giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ giải ngân đầu tư công. Các đại biểu đề nghị thành phố kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cơ sở hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhấn mạnh, những tháng cuối năm 2026, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung rà soát nhiệm vụ, nâng cao chất lượng công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, việc đánh giá cán bộ, công chức phải thực chất, công khai, minh bạch, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể theo KPI. Các cơ quan, đơn vị chủ động đăng ký, phê duyệt danh mục sản phẩm phù hợp chức năng, nhiệm vụ, chương trình công tác và yêu cầu thực tiễn; không chia nhỏ sản phẩm mang tính hình thức, không đánh giá theo cảm tính, đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu.

Đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy trao đổi tại hội nghị.

Đối với công tác cán bộ, cần tiếp tục rà soát, bố trí, sử dụng đội ngũ phù hợp năng lực, sở trường và yêu cầu nhiệm vụ; kịp thời tham mưu tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách, biên chế và tuyển dụng. Công tác quy hoạch phải bảo đảm đúng quy định, có tính kế thừa, phát triển, tạo nguồn cán bộ lâu dài; tránh quy hoạch dàn trải, tỷ lệ quá cao, đồng thời thường xuyên rà soát, bổ sung nhân tố mới, bảo đảm tính chủ động trong công tác cán bộ.

Đồng chí Phan Xuân Toàn yêu cầu các đơn vị tập trung hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên đúng tiến độ, quy định; khẩn trương rà soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giải ngân đầu tư công, làm rõ trách nhiệm đối với những nhiệm vụ chậm tiến độ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh những hạn chế trong thực hiện quy trình, hồ sơ công tác cán bộ...