Học sinh Quốc Học - Huế vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương

HNN.VN - Theo kết quả Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026, em Phan Công Dũng, học sinh lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế được chọn vào đội tuyển Olympic Tin học châu Á - Thái Bình Dương (APIO).

 Phan Công Dũng, học sinh lớp 11 chuyên Tin, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế (đứng chính giữa ) tham gia kỳ thi

Trong kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026, Phan Công Dũng đạt 384,05 điểm, xếp thứ 7 và là một trong 15 học sinh được tuyển chọn tham gia đội tuyển APIO. Trước đó, em cũng đã giành giải Nhất Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia môn tin học năm 2026.

Kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 25 đến 27/3, với sự tham gia của 194 học sinh xuất sắc trên cả nước. Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế có 5 học sinh dự thi, gồm: Trần Thanh Bình, Tăng Hạo Nhiên (môn vật lý); Nguyễn Đoàn Quốc Anh (môn hóa học); Võ Huy Hoàng (môn sinh học) và Phan Công Dũng (môn tin học).

Kỳ thi nhằm tuyển chọn những học sinh có năng lực nổi bật để bồi dưỡng, tham gia các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, qua đó góp phần khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn và thúc đẩy phong trào học tập, nghiên cứu khoa học trong học sinh.

MINH HIỀN
Công bố kết quả, danh sách học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2026

Tối 1/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố kết quả Kỳ thi chọn học sinh trung học phổ thông vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực năm 2026. Những học sinh xuất sắc này sẽ đại diện cho Việt Nam tập hợp ở 5 đội tuyển: Toán học, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi đấu kiến thức cùng học sinh thế giới.

Công bố kết quả, danh sách học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế năm 2026
