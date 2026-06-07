Lớp học mùa hè

Về làng, trẻ có thêm cơ hội gắn kết với mọi người

Cuối tuần ở quê

Sáng cuối tuần, khi chiếc xe máy của anh Nguyễn Viết Thăng vừa dừng trước cổng nhà ở xã Vinh Lộc, hai cậu con trai là Bảo Quốc và Bảo Nguyên đã nhanh chóng nhảy xuống, chạy về phía cánh đồng trước mặt. Với hai cậu bé 5 tuổi và 7 tuổi, đây là chuyến đi được mong chờ nhất trong tuần. Chỉ ít phút sau, hai anh em đã hòa vào đám trẻ trong xóm. Bãi cỏ ven đường, khoảng sân trước nhà hay cánh đồng xanh mướt đều trở thành sân chơi đầy hấp dẫn. Những trò chơi giản dị như đá bóng, bắt châu chấu, ngắm chuồn chuồn hay thả diều khiến buổi sáng ở làng quê trở nên rộn ràng.

Nghe tiếng cháu gọi từ ngoài ngõ, bà nội của hai anh em vội bước ra sân đón. Căn nhà vốn yên ắng những ngày thường bỗng trở nên nhộn nhịp bởi tiếng cười nói của lũ trẻ. “Con thích về quê lắm. Ở đây có nhiều bạn để chơi cùng, có đồng ruộng để chạy nhảy. Con thích nhất là đi bắt châu chấu và chiều chiều thả diều”, Bảo Nguyên hào hứng kể.

Ngồi dưới hiên nhà nhìn các con vui đùa, anh Thăng cho biết nhiều năm nay gia đình vẫn duy trì thói quen đưa con về quê vào dịp cuối tuần hoặc những ngày nghỉ. “Ở thành phố, các con chủ yếu đi học rồi về nhà. Không gian vui chơi không nhiều như ở quê. Tôi muốn các con có cơ hội vận động, khám phá thiên nhiên và biết thêm những điều gần gũi trong cuộc sống”, anh Thăng chia sẻ.

Đối với anh, những chuyến về quê không đơn thuần là một cuộc dạo chơi. Đó còn là dịp để các con gần gũi với ông bà, người thân, hiểu hơn về nơi cha mẹ đã lớn lên và có thêm những ký ức tuổi thơ bên cánh đồng, vườn cây hay những con đường làng.

Những bài học ngoài sách vở

Không gian tuổi thơ của trẻ em hôm nay đã khác rất nhiều so với trước đây. Cùng với quá trình đô thị hóa, những khoảng đất trống, bãi cỏ hay sân chơi tự nhiên ngày càng thu hẹp. Trong khi đó, điện thoại thông minh, máy tính bảng và các trò chơi trực tuyến lại xuất hiện ngày càng nhiều trong đời sống của trẻ.

Không ít phụ huynh thừa nhận họ gặp khó khăn trong việc cân bằng thời gian sử dụng thiết bị điện tử của con. Sau giờ học, nhiều trẻ lựa chọn ở trong nhà thay vì tham gia các hoạt động ngoài trời. Điều này khiến các bậc cha mẹ lo ngại khi con ít vận động, ít giao tiếp trực tiếp và thiếu cơ hội trải nghiệm thực tế.

Theo các chuyên gia giáo dục, việc được tiếp xúc với thiên nhiên và tham gia các hoạt động đời sống hằng ngày có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của trẻ. Những trải nghiệm ấy không chỉ giúp tăng cường thể chất mà còn góp phần hình thành khả năng quan sát, kỹ năng giao tiếp, tinh thần tự lập và sự gắn kết với môi trường xung quanh.

Với nhiều gia đình, làng quê trở thành một lựa chọn phù hợp để trẻ có thêm những trải nghiệm như vậy. Một buổi theo ông bà ra vườn tưới cây, nhặt rau, cho gà ăn hay đơn giản là chạy chơi cùng bạn bè trong xóm đều mang đến những điều mới mẻ mà không phải lúc nào trẻ cũng có cơ hội tiếp cận trong môi trường đô thị.

Điều đáng quý là những trải nghiệm ấy đến một cách tự nhiên. Trẻ không học qua sách vở hay màn hình điện tử mà học bằng sự quan sát, bằng những câu chuyện của người lớn và bằng chính những việc mình trực tiếp tham gia. Từ đó, các em hiểu hơn về cuộc sống, biết trân trọng công sức lao động và hình thành tình yêu đối với thiên nhiên, gia đình.

Có thể vài ngày ở quê không mang đến những hoạt động sôi động hay những điểm vui chơi hiện đại, nhưng lại đem đến cho trẻ những khoảng thời gian bình yên và đáng nhớ. Tiếng cười trên cánh đồng, cánh diều no gió giữa chiều hè hay bữa cơm quây quần bên ông bà là những điều giản dị nhưng có sức ở lại rất lâu trong ký ức.