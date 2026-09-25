Đa dạng hoạt động rèn luyện thể chất, giáo dục quốc phòng, an ninh

Khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc tại Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2026

Năm học 2025 - 2026, công tác giáo dục thể chất, thể thao trường học, giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố được triển khai đúng định hướng, từng bước đi vào nền nếp và đạt nhiều kết quả tích cực. Các hoạt động thể dục, thể thao, GDQPAN được tổ chức đa dạng, phù hợp điều kiện thực tế, tạo môi trường để học sinh rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất và nâng cao nhận thức, trách nhiệm về quốc phòng, an ninh.

Năm học 2026 - 2027, ngành GD&ĐT tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục thể chất, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động vận động, thể thao phù hợp từng cấp học; khuyến khích phát triển các câu lạc bộ thể thao trong trường học và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, dạy học và tổ chức thi đấu.

Dự kiến, Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố được tổ chức từ tháng 3 đến tháng 5/2027 với khoảng 15 môn thể thao. Ngành cũng chuẩn bị lực lượng tham gia Giải Thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2027, đồng thời triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị đăng cai Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2028 tại Huế.

Đối với GDQPAN, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị, thao trường, bãi tập. Công tác quân sự, quốc phòng, phòng, chống khủng bố và phòng thủ dân sự tiếp tục được triển khai theo quy định, gắn với công tác tuyên truyền, hướng nghiệp tuyển sinh quân sự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng trong các cơ sở giáo dục.