Đồng chí Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chủ trì Hội nghị tập thể Thường trực Đảng ủy Chính phủ - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng dự Hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan; đại diện các cơ quan Đảng Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo Quy định số 366-QĐ/TW, ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Kết luận số 198-KL/TW, ngày 08/10/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; các hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Hội nghị đã tiến hành đánh giá và đề xuất mức xếp loại quý III/2026 đối với các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và xem xét, quyết định xếp loại quý III/2026 đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền của Thường trực Đảng ủy Chính phủ.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, Hội nghị đã thực hiện tốt các nội dung, chương trình đề ra, bảo đảm đúng quy định; tập trung thảo luận đánh giá những ưu điểm, kết quả nổi trội và những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đối với các cán bộ.

Hội nghị thống nhất đánh giá, thời gian qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Chính phủ khóa XVI đã thể hiện rõ những đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành với nhiều cách làm khoa học, quyết liệt, sáng tạo, mang lại kết quả thực chất.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, quyết đoán, toàn diện trước những vấn đề lớn, phức tạp, cấp bách của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo và tổ chức triển khai; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động nắm chắc tình hình và yêu cầu thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, linh hoạt, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với các chương trình, kế hoạch cụ thể tới từng cấp, ngành, địa phương và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đảng ủy Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, hoàn thành một khối lượng lớn công việc trên các lĩnh vực công tác.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ cho biết trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đầu nhiệm kỳ, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là công tác đánh giá cán bộ; Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước luôn nhấn mạnh phải đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, đánh giá thường xuyên, liên tục, nhiều chiều và sát đúng với kết quả thực hiện nhiệm vụ, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm căn cứ đánh giá, sử dụng, luân chuyển, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, bố trí cán bộ.

Đồng chí Lê Minh Hưng nêu rõ, Đảng ủy Chính phủ rất quan tâm để tạo những đột phá trong đánh giá, bổ nhiệm cán bộ, nhất là đánh giá đúng kết quả thực hiện nhiệm vụ và kiên quyết khắc phục tình trạng cào bằng trong đánh giá cán bộ, tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; việc đánh giá cán bộ phải được làm thường xuyên, công tâm, khách quan, trong bối cảnh khối lượng công việc rất cao và yêu cầu về tiến độ, thời gian cũng rất gấp.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện việc đánh giá cán bộ theo các nguyên tắc hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, đúng thẩm quyền, trách nhiệm; cấp nào trực tiếp sử dụng cán bộ, phân công nhiệm vụ thì cấp đó nhận xét, đánh giá, đề xuất mức xếp loại, cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thì quyết định, phê duyệt mức xếp loại. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc, thực chất chủ trương thông qua đánh giá cán bộ định kỳ hằng quý, 6 tháng, 9 tháng, đánh giá theo năm làm cơ sở để xem xét bố trí, điều động, phân công lại nhiệm vụ đối với cán bộ.

Thủ tướng nhấn mạnh, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, công tác đánh giá cán bộ đi vào thực chất thì hiệu quả công tác, uy tín và sự cống hiến sẽ trở thành thước đo trong đánh giá cán bộ và chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy sẽ tốt hơn, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đây cũng là nền tảng quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy Chính phủ, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, nhất là chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Nhấn mạnh những kết quả của năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ có ý nghĩa rất quan trọng để tạo thế, tạo lực và tạo tiền đề cho tăng tốc bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, thực hiện thắng lợi những mục tiêu của cả nhiệm kỳ, đồng chí Lê Minh Hưng đánh giá hầu hết các nhiệm vụ trọng tâm trong quý III của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ đã được hoàn thành đúng kế hoạch.

Thủ tướng đề nghị các đồng chí Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Thường trực Chính phủ và các đồng chí Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ tiếp tục cầu thị, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý, nhìn nhận thẳng thắn những vấn đề tồn tại, hạn chế cần khắc phục, từ đó căn cứ chương trình, kế hoạch của Đảng ủy Chính phủ để tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong quý còn lại của năm, tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực, quyết tâm phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số và giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội vào thời điểm cuối năm, nhất là Tết Nguyên đán.

Cùng với đó, tổ chức thực hiện nghiêm và bảo đảm tiến độ yêu cầu các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ; chuẩn bị thật tốt các đề án, dự án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 4 và Kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XVI; tập trung thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, đảm bảo không có văn bản nợ đọng.

Đồng thời, tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa - xã hội, triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; công tác bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ công tác về xây dựng Đảng, chương trình kiểm tra, giám sát…

Đồng chí Lê Minh Hưng tin tưởng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo rất sâu sát, quyết liệt của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy Chính phủ sẽ tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm để chỉ đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao theo phân công, để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Đảng ủy Chính phủ và Chính phủ./.