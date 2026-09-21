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ClockThứ Năm, 24/09/2026 16:10

Phong Thái rà soát, giải quyết những tồn tại khó khăn ở địa phương

HNN.VN - Ngày 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phong Thái tổ chức hội nghị lần thứ 10, nhằm đánh giá tình hình hoạt động 9 tháng và bàn giải pháp hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, rà soát các phần việc còn chậm trễ, khó khăn vướng mắc để giải quyết, xử lý trong 3 tháng cuối năm.

Lãnh đạo phường Phong Phú và Phong Thái tiếp dân, tháo gỡ khó khăn từ cơ sởTrang bị kỹ năng nhận diện, phòng chống tin giả, tin xấu cho cán bộ Mặt trận cơ sởGóp phần giữ bình yên cơ sở

Lãnh đạo các phòng, ban phường Phong Thái trao đổi thảo luận tại hội nghị.

Theo báo cáo, trong 11 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026, đến nay có 4 chỉ tiêu đạt kế hoạch, 7 chỉ tiêu còn lại đang tiếp tục thực hiện. Thu ngân sách đạt 45,8 tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch; năng suất lúa bình quân đạt 61,24 tạ/ha. Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn chưa tạo được chuyển biến tương xứng với tiềm năng. Sản xuất nông nghiệp, thương mại - dịch vụ còn hạn chế; quản lý chợ, trật tự lòng lề đường còn tồn tại vướng mắc.

Đáng chú ý, tiến độ một số công trình và giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu chưa đạt yêu cầu. Trong 21 cơ sở nhà, đất dôi dư, mới xử lý được 6 cơ sở, còn 15 cơ sở cần tiếp tục tháo gỡ. Đây là những phần việc được xác định phải tập trung giải quyết trong thời gian còn lại trong năm 2026.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Ngọc Phương yêu cầu UBND phường và các phòng, ban rà soát cụ thể từng chỉ tiêu, nhất là những chỉ tiêu đạt thấp, phân công theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả và rõ thời gian.

Trong đó, phường đặt mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày 31/12; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; sắp xếp lại tổ chức Đảng... Cùng với đó, Phong Thái tập trung chủ động phương án phòng, chống mưa bão, kiểm tra an toàn hồ đập và xử lý các điểm có nguy cơ ngập úng, hạ tầng dân sinh xuống cấp, hư hỏng…

Song Minh
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