Kết nối lữ hành, thúc đẩy du lịch Huế phát triển

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị thu hút đại diện nhiều cơ quan, đơn vị cùng khoảng 120 công ty lữ hành lớn trên toàn quốc. Qua đó, tăng cường mạnh mẽ sự kết nối và phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý Nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp du lịch, lữ hành trên phạm vi toàn quốc.

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về khả năng tăng trưởng khách du lịch đến Huế, nhận diện rõ những thuận lợi, khó khăn cũng như các yêu cầu cấp thiết đặt ra. Nội dung trọng tâm xoay quanh việc tìm kiếm giải pháp tăng trưởng khách đối với từng phân khúc thị trường thông qua cơ chế chính sách, xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm và điểm đến, liên kết hình thành các gói kích cầu, cùng với các giải pháp đồng bộ kết nối hàng không, đường sắt, tàu biển và vận tải du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, trước mục tiêu tăng trưởng cả về lượng và chất, thành phố Huế đã và đang chú trọng thay đổi cách truyền thông, quảng bá điểm đến. Thành phố cũng sẽ công bố các sự kiện, khung chương trình các hoạt động, lễ hội sớm để các đơn vị lữ hành quảng bá, bán sản phẩm.

Hiện, thành phố cũng đang chú trọng xây dựng lại hệ thống các sản phẩm một cách hoàn chỉnh. Địa phương mong muốn cộng đồng các doanh nghiệp lữ hành toàn quốc gắn kết, thúc đẩy du lịch Huế. Lãnh đạo thành phố Huế cam kết sẽ luôn lắng nghe, đồng hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp Huế thực sự trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện và giàu sức cạnh tranh.

*Bên lề hội nghị, từ ngày 24 - 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức chương trình famtrip khảo sát điểm đến và các sản phẩm du lịch tại Huế.

Đại diện các đơn vị lữ hành trải nghiệm làm sản phẩm mây tre đan tại chương trình famtrip.

Đoàn famtrip với hơn 100 doanh nghiệp lữ hành toàn quốc đã đến tham quan và trải nghiệm đan lát tại Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Mây tre đan Bao La; khám phá phá Tam Giang với các trải nghiệm: đổ nò, đạp trìa, thưởng thức tiệc mini BBQ trên thuyền cùng với hoạt động thể thao, như: chèo thuyền và đua thuyền SUP....

Đoàn cũng tham quan các điểm đến di sản, trải nghiệm dịch vụ thuyền điện trên sông Ngự Hà, tham quan chùa Diệu Đế, phố cổ và chợ Bao Vinh cùng các trải nghiệm tại điểm du lịch cầu ngói Thanh Toàn…

Từ hoạt động khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành toàn quốc sẽ nghiên cứu để xây dựng sản phẩm, các tour tuyến đưa khách đến Huế.