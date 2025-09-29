Thành lập Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu

Ra mắt "Ban điều phối Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu". (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, ngày 29/9, tại Hội trường Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Fukuoka, lễ ra mắt Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu và giới thiệu bộ sách “Vui học tiếng Việt” được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, thu hút sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan trong nước, cơ quan đại diện Việt Nam ở nhiều quốc gia, giới học giả, cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự lễ ra mắt tại Fukuoka có bà Vũ Chi Mai, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Người Việt tại Fukuoka, Tổng thư ký Mạng lưới; Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, cố vấn cao cấp Mạng lưới.

Trong bối cảnh hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, việc giữ gìn tiếng Việt ngày càng trở nên cấp thiết.

Thực tế cho thấy thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại nước ngoài đối diện nguy cơ dần mai một ngôn ngữ mẹ đẻ, thiếu kết nối với cội nguồn văn hóa dân tộc. Nhiều gia đình kiều bào có mong muốn cho con học tiếng Việt nhưng gặp khó khăn do thiếu giáo viên, tài liệu chuẩn hóa và phương pháp phù hợp.

Xuất phát từ nhu cầu đó, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka đã khởi xướng sáng kiến xây dựng Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, với mong muốn tạo một “ngôi nhà chung” cho thầy cô, học sinh, phụ huynh và những người quan tâm đến việc dạy-học tiếng Việt trên toàn thế giới.

Sáng kiến đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của các cơ quan hữu quan trong nước, các nhà khoa học đầu ngành cùng sự đồng hành nhiệt tình của Hội đoàn người Việt và đội ngũ thầy cô ở nhiều quốc gia.

Ông Nguyễn Duy Anh, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, Tổng Thư ký Mạng lưới cho biết, mạng lưới được xây dựng với 3 mục tiêu cốt lõi gồm giữ gìn và phát triển tiếng Việt như biểu tượng bất biến của bản sắc dân tộc; kết nối cộng đồng người Việt toàn cầu, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần đoàn kết; quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu truyền thống ra thế giới.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, Mạng lưới sẽ hoạt động theo cơ cấu gồm Ban Điều phối chung, Ban Cố vấn, các ban chuyên môn và hệ thống đầu mối quốc gia. Trên nền tảng số, Mạng lưới hướng đến mô hình “không biên giới,” tổ chức lớp học trực tuyến, xây dựng kho học liệu điện tử, tổ chức hội thảo quốc tế và kết nối thầy cô khắp năm châu.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, bà Vũ Chi Mai, khẳng định: “Tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ, mà còn là hồn cốt dân tộc, là nhịp cầu kết nối bao thế hệ người Việt xa xứ với quê hương. Sáng kiến Mạng lưới ra đời từ mong muốn tạo dựng một mái nhà chung, nơi thầy cô và cộng đồng ở khắp nơi có thể sẻ chia, hỗ trợ và cùng nhau giữ lửa tiếng Việt.”

Bà nhấn mạnh, Tổng Lãnh sự quán sẽ tiếp tục là cầu nối, đồng hành trong việc kết nối cơ quan chức năng với cộng đồng, thúc đẩy đào tạo-tập huấn giáo viên, ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy và truyền thông quảng bá hình ảnh của mạng lưới: “Khi có sự đồng lòng từ trong nước đến kiều bào, tiếng Việt sẽ không chỉ được dạy và học trong từng lớp học nhỏ, mà còn trở thành một phong trào rộng lớn, bền vững.”

Tham dự sự kiện trực tuyến, ông Đinh Hoàng Linh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen, Thái Lan, chia sẻ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan có bề dày lịch sử và truyền thống hiếu học.

Trong nhiều thập kỷ qua, bà con luôn nỗ lực giữ gìn tiếng Việt qua lớp học cộng đồng, gia đình, hội đoàn. Sự kiện ra mắt Mạng lưới hôm nay là cơ hội quý báu để giáo viên các nước học hỏi lẫn nhau, áp dụng phương pháp hiện đại, đồng thời thắt chặt mối liên kết với trong nước.

Ông nhấn mạnh: “Tôi tin rằng, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan đại diện, hội đoàn và đội ngũ giáo viên sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng, giúp tiếng Việt ngày càng được lan tỏa sâu rộng, trở thành niềm tự hào và sợi dây gắn kết bền chặt của kiều bào với Tổ quốc.”

Bà Ngô Thu Hương, Trưởng phòng Văn hóa-tiếng Việt, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cho biết Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn coi việc gìn giữ tiếng Việt là nhiệm vụ trung tâm, gắn liền với công tác đại đoàn kết dân tộc.

Bà đánh giá Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu ra đời hôm nay là sáng kiến kịp thời, đáp ứng đúng nhu cầu của bà con và phù hợp định hướng chung của Nhà nước.

Bà nhấn mạnh: “Chúng tôi đánh giá cao sự chủ động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, sự đồng hành của các chuyên gia, hội đoàn, và đặc biệt là tâm huyết của hàng trăm thầy cô giáo kiều bào. Ủy ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mạng lưới phát triển bền vững, đóng góp thiết thực cho công cuộc bảo tồn bản sắc văn hoá Việt Nam.”

Ông Đặng Thanh Phương, Phó Trưởng ban Đối ngoại nhân dân, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng và ghi nhận tâm huyết của các thầy cô giáo kiều bào trên toàn thế giới. Các lớp học tiếng Việt của bà con tuy giản dị nhưng lại chứa đựng khát vọng gìn giữ hồn cốt dân tộc.

Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu là một bước tiến quan trọng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào dạy và học tiếng Việt, đồng thời tạo điều kiện để kết nối các hội đoàn, cộng đồng kiều bào ở nhiều nước.

Ông khẳng định: "Mặt trận Tổ quốc cam kết sẽ đồng hành, động viên và phối hợp chặt chẽ, để tiếng Việt và văn hóa Việt tiếp tục được bồi đắp trong trái tim thế hệ trẻ kiều bào.”

Một điểm nhấn quan trọng của sự kiện là phần ra mắt bộ sách “Vui học tiếng Việt,” do Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Minh Thuyết và nhóm tác giả biên soạn. Bộ sách được đánh giá là công cụ học liệu quý báu, thân thiện, giúp việc học tiếng Việt với trẻ em kiều bào trở nên hấp dẫn, sinh động.

Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai đã biểu dương nhóm tác giả vì đóng góp trí tuệ và tâm huyết, đồng thời khẳng định bộ sách sẽ là nền tảng quan trọng cho hoạt động giảng dạy trong mạng lưới.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, Mạng lưới Giảng dạy tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu đã ký kết biên bản hợp tác với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nhằm phối hợp nghiên cứu, đào tạo, tập huấn giáo viên và chuyển giao công nghệ dạy-học trực tuyến.

Đây được coi là bước tiến thiết thực để tăng cường ứng dụng công nghệ, số hóa tài liệu và xây dựng kho học liệu điện tử.

Mạng lưới cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới: Xây dựng “Bản đồ các lớp tiếng Việt trên toàn thế giới” làm cơ sở hoạch định chính sách hỗ trợ; tổ chức các hội thảo, tọa đàm quốc tế kết nối giảng viên và chuyên gia; tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước để thúc đẩy giảng dạy và nghiên cứu tiếng Việt./.