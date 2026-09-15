Khẩn trương bổ sung sách giáo khoa còn thiếu cho học sinh

Phụ huynh, học sinh mua sách tại nhà sách Lạc Việt.

Theo Sở GD&ĐT, số SGK còn thiếu hiện nay khoảng 23.000 bộ/hơn 234.000 học sinh phổ thông. Trong những ngày qua, các nhà xuất bản đã tích cực phối hợp, liên tục đưa sách về các quầy sách, điểm phát hành trên địa bàn thành phố, góp phần đáp ứng nhu cầu mua SGK của học sinh và phụ huynh.

Để xử lý số sách còn thiếu, chiều 15/9, Sở GD&ĐT tổ chức họp trực tuyến với hiệu trưởng các trường ở 3 cấp học và giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, nhằm rà soát cụ thể tình hình cung ứng SGK tại từng đơn vị và thống nhất phương án xử lý.

Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục khẩn trương rà soát nhu cầu SGK của học sinh. Với những trường hợp có nhu cầu mua nhưng chưa có sách, hiệu trưởng các trường chủ động thông tin, cung cấp địa chỉ các điểm phát hành để phụ huynh, học sinh thuận tiện mua; hoặc có thể đăng ký tại trường để tổng hợp và phối hợp với đơn vị cung ứng mua sách cho học sinh.

Sở GD&ĐT cũng sẽ làm việc với các nhà xuất bản, yêu cầu bảo đảm nguồn cung, đưa sách về trường học hoặc các điểm cung ứng phù hợp, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu mua sách của học sinh và phụ huynh.

Đối với học sinh thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ SGK, các trường khẩn trương rà soát, lập danh sách đúng đối tượng, xác định cụ thể nhu cầu sách của từng học sinh và báo cáo về Sở. Trên cơ sở đó, Sở tổng hợp, xây dựng kế hoạch mua và tổ chức đưa sách đến học sinh thuộc diện được hưởng chính sách kịp thời.

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị xác định việc bảo đảm SGK cho học sinh, nhất là học sinh thuộc diện được hưởng chính sách, là nhiệm vụ cấp thiết trong những ngày đầu năm học. Các trường cần chủ động phối hợp với nhà phân phối để xử lý ngay những trường hợp còn thiếu, không để học sinh phải học trong tình trạng thiếu SGK.

Với sự vào cuộc đồng bộ của Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục và nhà xuất bản, việc cung ứng sách giáo khoa trên địa bàn thành phố Huế đang được tập trung tháo gỡ, hướng tới bảo đảm đầy đủ sách cho học sinh trong thời gian sớm nhất.