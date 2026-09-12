Bộ Giáo dục và Đào tạo: Rà soát, điều chỉnh sách giáo khoa một cách tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng

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Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ thực tiễn; tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cơ quan báo chí; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những nội dung, ngữ liệu trong sách giáo khoa được phản ánh là chưa phù hợp.

“Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là lắng nghe, cầu thị nhưng phải khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, quy định của pháp luật và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định” - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, đồng thời khẳng định thêm rằng, đối với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, Bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền.

Việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục, không làm gián đoạn hoặc gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học.

Quá trình rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa thời gian tới sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kịp thời và công khai.

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