  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 15/09/2026 14:39

Bộ Giáo dục và Đào tạo: Rà soát, điều chỉnh sách giáo khoa một cách tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Khẩn trương khắc phục tình trạng thiếu sách giáo khoaKhẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

 (Ảnh: VĂN HIỀN)

Ngày 15/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin cho biết, thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW và các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo kế hoạch rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm; tăng cường giáo dục toàn diện và cập nhật những yêu cầu mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ thực tiễn; tiếp nhận ý kiến của chuyên gia, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cơ quan báo chí; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát những nội dung, ngữ liệu trong sách giáo khoa được phản ánh là chưa phù hợp.

 “Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là lắng nghe, cầu thị nhưng phải khoa học, thận trọng và có trách nhiệm. Mọi nội dung được xem xét điều chỉnh phải được đánh giá trên cơ sở khoa học, chuyên môn, quy định của pháp luật và yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông; bảo đảm tính chuẩn mực, giáo dục, kế thừa và ổn định” - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, đồng thời khẳng định thêm rằng, đối với những nội dung được xác định qua rà soát là chưa phù hợp, Bộ sẽ chỉ đạo nghiên cứu, xử lý theo đúng quy trình và thẩm quyền.

Việc rà soát, điều chỉnh được thực hiện tổng thể, có lộ trình, bảo đảm chất lượng giáo dục, không làm gián đoạn hoặc gây xáo trộn không cần thiết đối với hoạt động dạy và học.

Quá trình rà soát, điều chỉnh tổng thể Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa thời gian tới sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kịp thời và công khai.

https://nhandan.vn/bo-giao-duc-va-dao-tao-ra-soat-dieu-chinh-sach-giao-khoa-mot-cach-tong-the-co-lo-trinh-bao-dam-chat-luong-post988595.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Bộ Giáo dục và Đào tạorà soátđiều chỉnhsách giáo khoatổng thểcó lộ trìnhbảo đảm chất lượng
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Rà soát, quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch

Bên cạnh hệ thống các khách sạn, khu nghỉ dưỡng thì mô hình homestay và các dịch vụ lưu trú khác cũng góp phần đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Tuy nhiên, tình trạng kinh doanh lưu trú tự phát trong khu dân cư khó kiểm soát, có thể gây thất thu thuế và ảnh hưởng đến môi trường du lịch.

Rà soát, quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch
Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh

Mặc dù năm học mới 2026-2027 đã diễn ra được một tuần, nhưng tại một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng phụ huynh, học sinh gặp khó khăn trong việc tiếp cận, mua sách giáo khoa. Các đơn vị chức năng cần làm rõ trách nhiệm ở từng khâu chậm trễ, sớm cấp đủ sách, đáp ứng điều kiện học tập cho học sinh.

Khẩn trương đáp ứng đủ sách giáo khoa cho học sinh
Thành phố Huế điều chỉnh lộ trình miễn phí sách giáo khoa

Chiều 11/9, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí để đánh giá hoạt động báo chí trong thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian đến. UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hoàng Khánh Hùng chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Tân cũng đã thông tin về việc điều chỉnh lộ trình thực hiện miễn phí sách giáo khoa.

Thành phố Huế điều chỉnh lộ trình miễn phí sách giáo khoa
Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Sau hơn một tuần năm học mới, khoảng 21% học sinh Huế chưa có sách giáo khoa bản in. Trong khi các cấp, ngành đang tập trung tháo gỡ nguồn cung, phụ huynh có thể chủ động sử dụng sách điện tử, mượn hoặc photocopy để học sinh có tài liệu theo bài, giảm áp lực tìm mua từng cuốn còn thiếu.

Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa
Tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế

Dịp khai giảng, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã cung ứng thêm khoảng 2,5 triệu bản sách giáo khoa, tập trung phục vụ các trường đặt muộn và bổ sung các đầu sách thiếu cục bộ. Trong tháng 9, khoảng triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập tiếp tục được in bổ sung để phát hành theo nhu cầu thực tế và làm nguồn dự phòng.

Tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top