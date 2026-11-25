Tiết mục "Múa rối Việt Nam đón bạn bè năm châu" tập thể nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam biểu diễn, mở màn cho Lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026. (Ảnh: NGỌC KHÁNH)

Tối 26/11, Lễ khai mạc Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 đã diễn ra tại Nhà hát À Ơi, thị trấn Hoàng Hôn, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Sự kiện do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức. Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, cùng Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang triển khai thực hiện.

Với chủ đề “Tài hoa kết nối năm châu”, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 là nơi hội tụ những sắc màu văn hóa, phong cách biểu diễn và kỹ thuật múa rối đặc sắc, tạo không gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tạo giữa nghệ sĩ từ các quốc gia. Đồng thời, giới thiệu những giá trị độc đáo của nghệ thuật múa rối Việt Nam và thế giới đến đông đảo công chúng.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Chỉ đạo Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 cho biết: "Múa rối là loại hình nghệ thuật có lịch sử lâu đời, hiện diện trong đời sống văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới. Bằng ngôn ngữ tạo hình, chuyển động, âm nhạc và tài năng của người nghệ sĩ, những con rối trở nên sống động, kể những câu chuyện về cuộc sống, con người và những giá trị văn hóa của mỗi dân tộc".

Theo Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh tài năng nghệ thuật, mà còn là không gian để các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, cùng góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối trong thế giới hôm nay. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như một nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết giữa các quốc gia, dân tộc.

Liên hoan Múa rối quốc tế được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất 24/11. Sự kiện quy tụ 16 đoàn nghệ thuật, gồm 4 đơn vị nghệ thuật Việt Nam và 12 đoàn quốc tế, đại diện cho 13 quốc gia thuộc 5 châu lục.

Tiết mục "Múa rối Việt Nam đón bạn bè năm châu" do Nghệ sĩ Nhân dân Nguyễn Tiến Dũng đạo diễn, dưới phần thể hiện của tập thể nghệ sĩ Nhà hát Múa rối Việt Nam mở màn cho Lễ khai mạc được đông đảo khán giả trong nước và quốc tế có mặt tại Nhà hát À Ơi nhiệt thành đón nhận.

Tạo hình con rối trong tác phẩm do Nghệ sĩ Nhân dân Vương Tất Lợi, Nghệ sĩ Ưu tú Thế Khiển, Nghệ sĩ Ưu tú Đặng Duy Bằng đảm nhận. Âm nhạc do Mai Kiên, âm thanh do Ngọc Nên, ánh sáng do Như Sơn chịu trách nhiệm. Phần trình diễn có sử dụng tác phẩm "Kể chuyện ngày mùa" của nhạc sĩ Thao Giang và "Trống hội đầu xuân" của nhạc sĩ Nguyễn Chín.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 không chỉ là nơi hội tụ và tôn vinh tài năng nghệ thuật, mà còn là không gian để các nghệ sĩ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những ý tưởng sáng tạo, cùng góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật múa rối trong thế giới hôm nay. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò của văn hóa như một nhịp cầu hữu nghị, thúc đẩy sự hiểu biết, tôn trọng và gắn kết giữa các quốc gia, dân tộc. Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông

Phú Quốc được lựa chọn làm địa điểm tổ chức Liên hoan Múa rối quốc tế 2026. Qua đó, góp phần xúc tiến du lịch, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến, mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa thông qua sự kết nối giữa sáng tạo nghệ thuật, du lịch và các hoạt động kinh tế, dịch vụ.

Đồng chí Lê Trung Hồ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chia sẻ: Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 diễn ra vào thời điểm này có ý nghĩa rất đặc biệt khi Việt Nam vừa chính thức tiếp nhận vai trò chủ nhà Năm APEC 2027 và đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) vinh dự được lựa chọn là địa điểm đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

"Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 không chỉ là dịp để tỉnh An Giang quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tươi đẹp, thân thiện, mến khách, mà còn là nhịp cầu văn hóa ý nghĩa, là bước khởi đầu đầy cảm hứng để Phú Quốc mở rộng vòng tay chào đón bạn bè quốc tế hướng tới Năm APEC 2027 thành công rực rỡ", Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Trung Hồ thông tin.

Bên cạnh đoàn chủ nhà Việt Nam, đến với Liên hoan Múa rối quốc tế 2026, công chúng sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn đặc sắc của 12 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Vương quốc Anh, Peru, Philippines, Myanmar, Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Ai Cập và Lào.

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là sự hội tụ của nhiều kỹ thuật biểu diễn độc đáo. Từ nghệ thuật rối dây Myanmar, rối tay Singapore, rối gỗ kết hợp âm nhạc truyền thống của Hàn Quốc đến màn trình diễn độc đáo của ba nghệ sĩ Thái Lan, sự kết hợp giữa múa rối và điệu múa kéo truyền thống của Peru, hay nghệ thuật múa rối mặt nạ, rối bóng và rối từ vật dụng tái chế của Lào. Mỗi quốc gia đều mang đến một dấu ấn riêng.

Thông qua việc kết nối nghệ thuật với du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và điểm đến Phú Quốc, sự kiện góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, mở rộng thị trường và không gian sáng tạo, từng bước chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Liên hoan Múa rối quốc tế 2026 không chỉ là dịp tôn vinh tinh hoa nghệ thuật múa rối Việt Nam và thế giới, tăng cường giao lưu, hợp tác quốc tế về văn hóa mà còn là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất.

https://nhandan.vn/khai-mac-lien-hoan-mua-roi-quoc-te-2026-mot-san-khau-nhieu-nen-van-hoa-post1005700.html