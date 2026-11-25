Một người đi ngang qua bảng hiển thị thông tin chuyến bay tại Sân bay Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh minh họa: Tân Hoa xã)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, trong thư gửi FAA, nhóm nghị sĩ do Hạ nghị sĩ Rick Larsen, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Giao thông và Cơ sở hạ tầng Hạ viện, dẫn đầu đã chỉ trích việc mở rộng đột ngột một hệ thống chưa được kiểm chứng đầy đủ, đồng thời yêu cầu cơ quan này giải trình trước ngày 30/11. Các nghị sĩ cho rằng FAA chưa cung cấp bằng chứng thuyết phục cho thấy hệ thống mang tên SMART (Quản lý chiến lược không phận, đường bay và quỹ đạo) đã trải qua quá trình kiểm định toàn diện trước khi được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ ngày 10/11.

Trước đó, hồi tháng 9, FAA đã trao hợp đồng trị giá 875 triệu USD, thời hạn 12 năm, cho công ty Air Space Intelligence để phát triển hệ thống phần mềm ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả quản lý không lưu. Hệ thống ban đầu được đưa vào sử dụng tại khu vực Washington trước khi mở rộng trên toàn quốc. SMART sử dụng hơn 200 luồng dữ liệu, bao gồm lịch trình bay, điều kiện thời tiết, năng lực sân bay và những hạn chế trong không phận, để dự báo lưu lượng hàng không, phát hiện nguy cơ xung đột và đề xuất phương án điều phối. Tuy nhiên, hệ thống chỉ đóng vai trò hỗ trợ ra quyết định, không trực tiếp điều khiển máy bay.

Trong thư, các nghị sĩ đề cập sự cố viễn thông tại FAA ngày 13/11 khiến hoạt động hàng không trên toàn quốc bị gián đoạn gần 5 giờ, ảnh hưởng đến các chuyến bay của khoảng 1,5 triệu hành khách. Nhóm nghị sĩ cảnh báo việc thiếu minh bạch trong triển khai SMART có nguy cơ tiếp tục làm suy giảm niềm tin của công chúng đối với hệ thống hàng không Mỹ.

Các nhà lập pháp yêu cầu FAA cung cấp thông tin về dữ liệu và quy trình kiểm định SMART, cũng như các phương án dự phòng nhằm bảo đảm hoạt động kiểm soát không lưu không bị gián đoạn nếu hệ thống gặp trục trặc. Nhóm nghị sĩ cũng đề nghị làm rõ những thông tin cho rằng FAA có hành động trả đũa nhân viên từng nêu quan ngại về an toàn trong quá trình triển khai công nghệ mới.

FAA từ chối bình luận về bức thư và cho biết sẽ phản hồi trực tiếp các nhà lập pháp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ Sean Duffy khẳng định SMART chỉ là công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu, còn quyền quyết định và điều hành hoạt động không lưu vẫn thuộc về các kiểm soát viên, thay vì phần mềm AI.

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