Trường Cao đẳng Huế trao bằng tốt nghiệp cho 246 học sinh, sinh viên

Trao bằng tốt nghiệp cho học sinh, sinh viên

Trong số học sinh, sinh viên tốt nghiệp đợt này có 13 sinh viên trình độ cao đẳng và 233 học sinh trình độ trung cấp. Trường đã tuyên dương, khen thưởng 23 học sinh trung cấp khóa 48 có thành tích học tập nổi bật trong toàn khóa, gồm 5 học sinh đạt danh hiệu Xuất sắc và 18 học sinh đạt danh hiệu Giỏi.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Hoàng Bảo Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Huế chúc mừng các học sinh, sinh viên hoàn thành chương trình đào tạo. Ông nhấn mạnh, tốt nghiệp không phải là điểm kết thúc của quá trình học tập mà là bước khởi đầu để các em vận dụng kiến thức, kỹ năng nghề vào thực tiễn.

Đồng thời, bày tỏ mong muốn học sinh, sinh viên tiếp tục trau dồi chuyên môn, chủ động thích ứng với môi trường làm việc, biến khó khăn thành cơ hội để trưởng thành. Cùng với năng lực nghề nghiệp, các em cần giữ gìn sự trung thực, đạo đức nghề nghiệp, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm.