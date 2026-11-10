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ClockThứ Bảy, 14/11/2026 17:40

Hơn 1.300 học sinh, người lao động tham gia ngày hội tư vấn nghề nghiệp

HNN.VN - Ngày 14/11, tại Trường THPT Tam Giang (phường Phong Thái), Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố tổ chức Ngày hội tư vấn, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2026, thu hút hơn 1.300 học sinh, đoàn viên thanh niên và người lao động tham gia.

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 Tìm hiểu ngành học tại gian hàng của Trường Cao đẳng Huế. Ảnh: CĐ Huế

Ngày hội có sự tham gia của 25 cơ sở giáo dục nghề nghiệp và hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. Đây là dịp để học sinh, nhất là học sinh lớp 9 và THPT, cùng người lao động tìm hiểu thông tin tuyển sinh, ngành nghề đào tạo, chính sách hỗ trợ học nghề và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Tại các gian hàng tư vấn, học sinh được trực tiếp trao đổi với đại diện các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp về chương trình học, điều kiện tuyển sinh, học phí, cơ hội thực tập và việc làm sau tốt nghiệp. Nhiều đơn vị giới thiệu sản phẩm đào tạo, trình diễn kỹ năng nghề, tổ chức các hoạt động trải nghiệm và trò chơi tương tác, giúp học sinh có thêm hình dung về môi trường học tập và yêu cầu của từng nghề.

Workshop “Hiểu mình - Hiểu nghề, vững bước tương lai” tạo cơ hội để học sinh khám phá năng lực, sở thích cá nhân, tìm hiểu xu hướng nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết khi tham gia thị trường lao động. Qua đó, các em có thêm cơ sở lựa chọn hướng học tập phù hợp sau khi tốt nghiệp THCS, THPT.

MINH HIỀN
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