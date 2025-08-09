Sẻ chia gánh nặng, ươm mầm tri thức

Phụ huynh, học sinh mua SGK đầu năm học

Giảm bớt mối lo

Nhà có 4 con đang tuổi ăn học, mỗi khi bắt đầu năm học mới, chị Phạm Thị Thu Hiền (phường Hương Thủy) phải xoay sở chật vật với bao nhiêu khoản: Tiền mua đồng phục, sách giáo khoa, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, các khoản đóng góp khác… Mấy năm trước, cuộc sống dư dả còn đỡ nhưng giờ chị Hiền ở nhà nội trợ, công việc của chồng lại bấp bênh nên rất khó khăn.

Năm học này, nhờ chính sách miễn học phí, gia đình chị giảm được phần nào chi phí. Hay tin vài năm tới còn được miễn phí SGK, chị Hiền mừng lắm: “Làm cha mẹ, ai cũng mong con học hành đến nơi đến chốn. Nhưng quả thật, nuôi 4 con ăn học không hề dễ dàng, nhiều khi lo đến mất ăn, mất ngủ. Cùng với chính sách miễn học phí, việc Nhà nước cung cấp SGK miễn phí sẽ giảm bớt gánh nặng cho nhiều gia đình”.

Thầy giáo Nguyễn Đình Tuấn, Hiệu trưởng Trường THPT Thừa Lưu (xã Chân Mây - Lăng Cô) chia sẻ: “Việc cung cấp SGK miễn phí sẽ trực tiếp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho đông đảo phụ huynh. Tôi tin rằng, với sự hỗ trợ này, học sinh sẽ có thêm động lực để học tập, không phải lo lắng thiếu sách, thiếu tài liệu để học”.

Bước tiến vì sự công bằng trong giáo dục

Với nhiều người dân lao động, mua SGK cần một khoản chi đáng kể, đặc biệt là các gia đình ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Để tiết kiệm chi phí, mấy năm nay, chị Nguyễn Thị Thanh (xã Phú Vang) thường xin SGK của người quen đã học xong để con sử dụng lại. Hay em Hồ Văn Hùng, học sinh Trường THCS&THPT Hồng Vân (A Lưới 1) luôn tìm mua SGK cũ từ các anh chị khóa trước. Vì vậy, việc cung cấp SGK miễn phí mang ý nghĩa thiết thực.

Theo các nhà giáo, miễn phí SGK cho học sinh là chính sách nhân văn sâu sắc, phản ánh rõ quan điểm, sự ưu tiên, tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho giáo dục. Năm học mới vừa qua, có khoảng 23 triệu học sinh từ tiểu học đến THPT tựu trường. Nếu chi phí bình quân mỗi bộ sách học trên dưới 300 ngàn đồng thì tổng ngân sách quốc gia cho SKG miễn phí ước gần 7.000 tỷ đồng/năm, con số này sẽ giảm gánh nặng đáng kể cho những phụ huynh có mức thu nhập thấp.

Thầy giáo Nguyễn Văn Cường, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THCS&THPT Hồng Vân cho hay: “Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, được cấp SGK miễn phí là một niềm vui lớn. Khi tất cả học sinh, dù ở miền xuôi hay miền ngược, cùng được cầm trên tay bộ sách mới, đó là biểu tượng của bình đẳng trong giáo dục. Có chính sách miễn học phí, được cung cấp miễn phí SGK, có trường nội trú… trẻ em ở vùng sâu, vùng xa được tạo điều kiện tối đa đến trường, không có ai bị bỏ lại phía sau”.

Thực tế, sự chênh lệch điều kiện học tập giữa các vùng miền vẫn hiện hữu rõ rệt. Ở thành phố, học sinh hầu như đều có sách mới; trong khi đó, tại miền núi, không ít em phải học bằng sách cũ, thậm chí thiếu sách. Sự khác biệt ấy đã vô hình trung tạo ra khoảng cách trong tiếp cận giáo dục. Việc cung cấp SGK miễn phí, khi được triển khai, sẽ giúp xóa bỏ rào cản này, mọi học sinh, dù ở đâu, cũng có sách đồng bộ và thống nhất. Với thầy cô giáo ở vùng sâu, vùng xa, đây còn là sự hỗ trợ thiết thực, giải tỏa gánh nặng lo tìm sách cho học trò. Khi học trò không còn bị chi phối bởi nỗi lo thiếu sách, giáo viên cũng yên tâm hơn trong việc giảng dạy.