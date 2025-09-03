Điều chỉnh sách giáo khoa phù hợp sau sáp nhập địa giới hành chính

Thị trường sách giáo khoa

Điều chỉnh một số môn học

Theo rà soát của Bộ GD&ĐT, việc thay đổi địa giới hành chính và thực hiện chính quyền 2 cấp ảnh hưởng trực tiếp đến chương trình của 4 môn học: Lịch sử và địa lý các lớp 4, 5, 8, 9; địa lý lớp 12; lịch sử lớp 10 và giáo dục công dân lớp 10. Do đó, cần phải chỉnh sửa chương trình của các môn học này. Bộ GD&ĐT đã lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Đối với phân môn địa lí trong môn lịch sử và địa lí, sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 4, lớp 5, lớp 8, lớp 9 và môn địa lí ở lớp 12. Việc chỉnh sửa chủ yếu về các vùng kinh tế - xã hội, như: Ranh giới vùng; tên và số lượng các tỉnh, thành phố, quy mô diện tích, dân số của vùng; nguồn lực phát triển kinh tế, tình hình phát triển và phân bố các ngành kinh tế trên các vùng kinh tế - xã hội; các bản đồ hành chính, bản đồ dân cư, bản đồ các ngành và vùng kinh tế ở Việt Nam.

Đối với phân môn lịch sử trong môn lịch sử và địa lí, sửa đổi, bổ sung chương trình ở lớp 7: vấn đề phân kỳ lịch sử phong kiến Trung Quốc; ở lớp 9: việc phân chia giai đoạn trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam từ năm 1986 đến nay.

Bộ GD&ĐT cũng chỉ đạo các nhà xuất bản, căn cứ vào nội dung chỉnh sửa chương trình, xem xét việc thay đổi nội dung SGK cho phù hợp. Việc chỉnh sửa chương trình môn học được thực hiện trên nguyên tắc hạn chế đến mức thấp nhất việc thay đổi SGK; tăng cường hướng dẫn để giáo viên, nhà trường chủ động thực hiện chương trình theo thẩm quyền phù hợp với thực tế.

Nhà trường chủ động điều chỉnh phù hợp

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, SGK cụ thể hóa nội dung chương trình và được xác định là học liệu, tài liệu quan trọng để các nhà trường lựa chọn tổ chức dạy học. Giáo viên, nhà trường được giao quyền chủ động để sắp xếp chủ đề học tập, cập nhật, bổ sung nội dung phù hợp với đối tượng học sinh, điều kiện tổ chức dạy học và điều kiện thực tiễn.

Trong khi chờ SGK được chỉnh sửa, năm học 2025 - 2026, giáo viên và học sinh tiếp tục sử dụng các bộ SGK hiện hành. Đồng thời, các trường chủ động cập nhật ngữ liệu, dữ liệu mới trong quá trình giảng dạy. Bộ GD&ĐT tổ chức tập huấn, hướng dẫn giáo viên về chương trình chỉnh sửa. Tinh thần là các trường, các thầy cô giáo sẽ chủ động trong việc điều chỉnh ngữ liệu, nội dung bài học, chủ đề dạy học trên cơ sở phù hợp với thực tiễn.

Tại Trường Tiểu học Thủy Lương (phường Hương Thủy), trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã triển khai các tổ chuyên môn nghiên cứu nội dung chương trình để điều chỉnh kế hoạch dạy học của môn học phù hợp với sự thay đổi hiện nay. Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng cho biết: “Trường đã phân công các tổ chuyên môn nghiên cứu kỹ chương trình để xác định những bài học có thay đổi về địa danh. Khi giảng dạy, giáo viên sẽ giới thiệu rõ cho học sinh về sự thay đổi này. Ngay trong tuần đầu tựu trường, thầy cô đã thông tin cho học sinh về sự sắp xếp lại địa giới và bộ máy hành chính. Trường cũng trang bị bản đồ 34 tỉnh, thành ở tất cả các lớp học nhằm hỗ trợ việc dạy học”.

Theo thầy giáo Nguyễn Vũ, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Lịch sử, Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế, với môn lịch sử lớp 10, không có sự thay đổi đáng kể sau sắp xếp lại địa giới hành chính và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Ở phần lịch sử địa phương, chỉ điều chỉnh tên của các tỉnh, thành phù hợp với thực tế hiện nay; đồng thời, thực hiện Hiến pháp 2025 thay cho Hiến pháp 2013.