Hơn 300 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball thành phố Huế mở rộng

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang (thứ 3, phải qua) tặng hoa chúc mừng BTC và các VĐV tham dự.

Quy tụ hơn 300 VĐV đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, như: Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, tại giải, VĐV tranh tài ở 5 nội dung: đôi hỗn hợp 4.4, đôi hỗn hợp 5.0, đôi hỗn hợp 5.25, đôi hỗn hợp 5.65 và đôi hỗn hợp 6.0 với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, ở năm thứ 4 tổ chức, Hue Sporst Festival 2026 có 19 hoạt động - tăng 7 hoạt động so với năm 2025, trong đó có nhiều môn gắn bó với ngày hội, cũng như phát triển mạnh trong cộng đồng những năm qua như cầu lông, quần vợt, Yoga, Pickleball, marathon…

“Giải Pickleball lần này sẽ là tiền đề để phường Phú Xuân cũng như các xã, phường trên địa bàn thành phố phát triển mạnh hơn các môn thể thao cộng đồng, lan tỏa rộng rãi tinh thần tập luyện thể dục thể thao, qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Giải kết thúc ngày 9/8.