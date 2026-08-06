  • Huế ngày nay Online
Thể thao

Hơn 300 vận động viên tranh tài tại giải Pickleball thành phố Huế mở rộng

ClockThứ Bảy, 08/08/2026 10:07
HNN.VN - Giải Pickleball thành phố Huế 2026 mở rộng tranh cúp Uyên Phương khai mạc sáng 8/8 tại cụm sân Pickleball Uyên Phương (150 Nguyễn Trãi). Hoạt động trong chuỗi sự kiện Hue Sports Festival 2026 do Sở Văn hóa & Thể thao phối hợp Công ty CP Thể thao Uyên Phương tổ chức. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại giải quần vợt diễn đàn Tennis Sline Hơn 15 ngàn lượt người tham gia Hue Sports Festival 2026700 vận động viên tranh tài tại Giải vô địch Quốc gia Thể dục dưỡng sinh

Phó Chủ tịch UBND TP. Huế Trần Hữu Thùy Giang (thứ 3, phải qua) tặng hoa chúc mừng BTC và các VĐV tham dự. 

Quy tụ hơn 300 VĐV đến từ các tỉnh, thành trên cả nước, như: Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, tại giải, VĐV tranh tài ở 5 nội dung: đôi hỗn hợp 4.4, đôi hỗn hợp 5.0, đôi hỗn hợp 5.25, đôi hỗn hợp 5.65 và đôi hỗn hợp 6.0 với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang cho biết, ở năm thứ 4 tổ chức, Hue Sporst Festival 2026 có 19 hoạt động - tăng 7 hoạt động so với năm 2025, trong đó có nhiều môn gắn bó với ngày hội, cũng như phát triển mạnh trong cộng đồng những năm qua như cầu lông, quần vợt, Yoga, Pickleball, marathon…

“Giải Pickleball lần này sẽ là tiền đề để phường Phú Xuân cũng như các xã, phường trên địa bàn thành phố phát triển mạnh hơn các môn thể thao cộng đồng, lan tỏa rộng rãi tinh thần tập luyện thể dục thể thao, qua đó tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang nhấn mạnh.

Giải kết thúc ngày 9/8.

HÀN ĐĂNG
 Từ khóa: PickleballHue Sports Festival 2026VĐVUyên Phương
ĐÁNH GIÁ
3
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại giải quần vợt diễn đàn Tennis Sline

Giải quần vợt Diễn đàn Tennis Sline tranh cúp Sline lần II-2026 khai mạc chiều 6/8 tại sân Sline Tennis Center (đường số 7, An Cựu City). Hoạt động trong chuỗi Hue Sports Festival 2026, do Diễn đàn Tennis Sline và Diễn đàn Tennis Vinh Infinity phối hợp tổ chức. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang đã đến dự.

Hơn 1 000 vận động viên tranh tài tại giải quần vợt diễn đàn Tennis Sline
Hơn 15 ngàn lượt người tham gia Hue Sports Festival 2026

Lễ khai mạc Ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng “Hue Sports Festival” lần thứ IV - 2026 diễn ra tối 1/8 tại sân vận động Tự Do. UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân; lãnh đạo các sở, ngành cùng hàng ngàn khán giả, vận động viên tham dự.

Hơn 15 ngàn lượt người tham gia Hue Sports Festival 2026
Vật Huế vượt chỉ tiêu dù bất lợi lớn về lực lượng

Giải vô địch các câu lạc bộ (CLB) vật tự do, vật cổ điển Quốc gia năm 2026 vừa khép lại vào trưa 8/5 tại TP. Huế. Tại giải, đơn vị chủ nhà đã có pha bứt phá ấn tượng trên bảng tổng sắp nội dung vật tự do.

Vật Huế vượt chỉ tiêu dù bất lợi lớn về lực lượng

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top