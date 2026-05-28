Xăng E10 phù hợp phần lớn xe lưu hành

Người dân mua xăng tại cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên phố Thái Thịnh, Hà Nội

Việc sử dụng xăng E10 không chỉ giúp giảm phát thải mà còn giảm phụ thuộc nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước cũng như tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.

Bảo đảm an toàn động cơ phương tiện

Theo lộ trình của Chính phủ, từ ngày 1/6 tới, xăng E10 chính thức được kinh doanh trên toàn quốc, tuy nhiên, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm là mức độ an toàn của loại xăng này đối với động cơ phương tiện đến đâu. Về vấn đề này, Phó Cục trưởng Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và khuyến công (Bộ Công thương) Đào Duy Anh khẳng định, trong quá trình xây dựng lộ trình nhiên liệu sinh học, Bộ đã tiến hành khảo sát, đánh giá về khả năng ảnh hưởng của xăng sinh học E5 và E10 tới hiệu suất hoạt động cũng như tuổi thọ động cơ.

Kết quả đánh giá của các nhà khoa học tại Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Giao thông vận tải cho thấy, xăng E5 và E10 không có tác động tiêu cực đến hiệu suất vận hành cũng như tuổi thọ các chi tiết máy đối với động cơ xăng. Việt Nam đã sử dụng xăng E5 trên toàn quốc từ năm 2018, còn xăng E10 cũng đã được thí điểm từ tháng 8/2025.

Đến nay, các doanh nghiệp phân phối cũng như Bộ Công thương đều chưa nhận bất kỳ phản hồi nào về việc xăng E5 hay E10 gây ảnh hưởng tiêu cực tới hiệu suất hoạt động hoặc tuổi thọ động cơ phương tiện.

Ông Đào Duy Anh thông tin thêm, kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy nhiên liệu sinh học đã được sử dụng từ rất sớm, như Mỹ và Brazil dùng xăng E10 từ những năm 1980. Các nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan và Philippines đã sử dụng tới xăng E15, thậm chí đang nâng lên E20 mà không ghi nhận các tác động tiêu cực đối với động cơ phương tiện.

Thứ trưởng Công thương Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định: Xăng E10 đã được nghiên cứu, thử nghiệm và đánh giá phù hợp phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay. Lộ trình chuyển đổi từ xăng khoáng sang xăng sinh học được xây dựng theo hướng từng bước, có đánh giá tác động kỹ lưỡng, không thực hiện đột ngột. Trong quá trình triển khai, Bộ sẽ tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, doanh nghiệp để bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng nhiên liệu cũng như cung cấp thông tin minh bạch để người dân yên tâm sử dụng.

Theo đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất ô-tô Việt Nam, với các dòng xe đang được bán trên thị trường, vật liệu chế tạo đều đã được nghiên cứu, lựa chọn theo hướng kháng cồn, nên không bị hiện tượng ăn mòn hoặc lão hóa gioăng cao su nếu khách hàng sử dụng đúng xăng E10 đạt tiêu chuẩn.

Tuy nhiên, đại diện Hiệp hội cũng khuyến cáo khách hàng không nên để xe quá lâu không sử dụng, nhất là trong trường hợp bình xăng còn ít nhiên liệu. Ethanol có đặc tính hút ẩm, có thể gây đọng nước trong bình xăng. Người dùng cần tuân thủ đúng quy định thay thế bộ phận lọc xăng theo khuyến cáo của nhà sản xuất để bảo đảm hệ thống nhiên liệu luôn sạch.

Sẵn sàng đáp ứng nhu cầu

Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam Đỗ Văn Tuấn thông tin thêm, hầu hết các dòng xe máy được sản xuất từ sau năm 2000 đến nay đều tương thích với xăng E10. Tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT của Bộ Công thương, đã quy định lộ trình bắt buộc áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam.

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam cũng khẳng định xe máy hoàn toàn sử dụng xăng E10 an toàn, các dòng xe quá cũ, một số chi tiết như gioăng cao su hay ống dẫn nhiên liệu có thể bị lão hóa nhanh hơn, nhưng cũng chỉ ảnh hưởng đến vật liệu cao su sau thời gian dài sử dụng, không tác động trực tiếp tới động cơ.

Việc thay thế các chi tiết này rất đơn giản và chi phí không đáng kể. Những lo ngại xăng E10 có thể gây hỏng động cơ, ăn mòn chi tiết máy hay giảm độ bền phương tiện hoàn toàn không có cơ sở khoa học và thực tế kiểm chứng.

Trên thế giới, điểm chung quan trọng của các quốc gia phát triển thành công nhiên liệu sinh học là đều sở hữu nguồn nguyên liệu đầu vào dồi dào và ổn định. Đây là yếu tố then chốt, quyết định khả năng sản xuất với quy mô lớn. Việt Nam hiện vẫn phụ thuộc vào lượng lớn nhiên liệu nhập khẩu.

Thời gian tới, để đẩy nhanh việc sử dụng nhiên liệu sinh học, Việt Nam cần xây dựng chính sách đồng bộ và ổn định, gồm cơ chế hỗ trợ giá, ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ. Tiếp đến, cần phát triển vùng nguyên liệu bền vững, gắn với nông nghiệp trong nước để chủ động nguồn cung ethanol cũng như đầu tư hạ tầng phân phối, giúp người dân hiểu đúng và tin tưởng sử dụng.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Nguyễn Quang Dũng khẳng định: Trên toàn hệ thống, sản lượng kinh doanh xăng hiện đạt khoảng 400.000-500.000 m³/tháng. Toàn bộ kế hoạch nguồn hàng và các hợp đồng cung ứng đã được Petrolimex chuẩn bị đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ cũng như phù hợp công suất phối trộn của doanh nghiệp. Thực tế từ năm 2018 đến nay, xăng E5 và E10 của Petrolimex được vận hành theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt và chưa ghi nhận bất kỳ sự cố nào liên quan chất lượng nhiên liệu sinh học.

Tương tự, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR), đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) vừa xuất bán 12.000 m3 xăng E10 đầu tiên bằng đường biển cho một doanh nghiệp.

Trong tháng 5 và các tháng tới, mỗi tháng BSR sẽ sản xuất và xuất bán khoảng 80.000-100.000m³ xăng E10. Việc triển khai hai phương thức xuất bán giúp doanh nghiệp gia tăng tính linh hoạt trong cung ứng, mở rộng phạm vi phân phối và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trên toàn quốc.

