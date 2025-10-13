Khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục

Máy bay trực thăng của Bộ Quốc phòng lên đường cứu trợ tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: TRƯỜNG SƠN)

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành khẩn trương rà soát, thống kê tình hình thiệt hại của ngành giáo dục do bão số 11 gây ra; chủ động sử dụng ngân sách của địa phương, hỗ trợ của Trung ương và các nguồn huy động hợp pháp khác để kịp thời khắc phục các thiệt hại do bão số 11 gây ra, bảo đảm các điều kiện về giáo viên, trường lớp, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập, vệ sinh trường học cho học sinh tới trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, đôn đốc ngành giáo dục các địa phương rà soát, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, huy động lực lượng, nguồn lực để khắc phục nhanh nhất các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do thiên tai; có phương án kịp thời hỗ trợ sách vở, thiết bị giảng dạy, đồ dùng học tập đối với các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do thiên tai để nhanh chóng khôi phục, bảo đảm điều kiện học tập của học sinh; làm đầu mối tổng hợp báo cáo thiệt hại từ các tỉnh, thành phố; bổ sung thông tin, số liệu về thiệt hại của các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc (nếu có), hoàn thiện báo cáo tổng thể thiệt hại do bão số 11 gây ra đối với ngành giáo dục, trình Thủ tướng Chính phủ trước 15 giờ ngày 15/10.

Bộ trưởng các bộ: Công an, Quốc phòng, Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn hỗ trợ địa phương trong công tác dọn dẹp trường học, rà soát, thống kê thiệt hại theo đề nghị của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố. Bộ trưởng Tài chính cân đối nguồn lực để hỗ trợ các địa phương khắc phục thiệt hại do bão số 11 gây ra.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công điện này.