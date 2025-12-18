SEA Games 33: Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành các mục tiêu trọng tâm

Các cầu thủ U22 Việt Nam nhận HCV bóng đá nam tại SEA Games 33. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 19/12, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 Nguyễn Hồng Minh đã chủ trì buổi gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí đang tác nghiệp tại SEA Games 33 để thông tin về tình hình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam. Cùng tham gia buổi gặp mặt báo chí còn có 2 Phó Trưởng đoàn là Hoàng Quốc Vinh và Lê Thanh Hà.

Mở đầu buổi gặp mặt, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh gửi lời cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành, chia sẻ cùng hành trình thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam, kịp thời truyền tải những thông tin về quá trình thi đấu của đoàn tới đông đảo người hâm mộ trong nước.

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, về cơ bản, đoàn đã hoàn thành 3 mục tiêu lớn đặt ra trước khi lên đường sang Thái Lan dự SEA Games 33, đó là: Giữ vững và nâng tầm vị thế của thể thao Việt Nam trong tốp đầu khu vực; Bứt phá ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic; và Xây dựng hình ảnh đoàn Thể thao Việt Nam văn minh, chuyên nghiệp, kỷ luật, đẹp trong mắt bạn bè quốc tế.

Cụ thể, với mục tiêu thứ nhất, đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 73 huy chương Vàng trên bảng tổng sắp. Nếu tính cả 5 HCV ở các môn biểu diễn, đoàn đã có tổng cộng 78 huy chương Vàng. Để hoàn thành mục tiêu giành khoảng 90 huy chương Vàng tại Đại hội, đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục trông chờ vào khả năng giành huy chương ở các môn và nội dung còn thi đấu như vật, đấu kiếm, bắn súng, boxing, cầu mây, bơi đường dài và esport. Nếu các môn này giành huy chương Vàng như dự kiến, đoàn sẽ hoàn thành chỉ tiêu huy chương đã đề ra.

Ở môn bóng đá, đoàn đã hoàn thành mục tiêu khi có đủ 3 đội tuyển góp mặt ở các trận chung kết và đội tuyển futsal nữ cùng đội tuyển U22 nam giành ngôi vô địch.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, nếu không có sự cố trọng tài, rất có thể đội tuyển bóng đá nữ cũng đã giành ngôi vô địch. Ông nhấn mạnh: “Như vậy, bóng đá đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu đề ra, trong đó ấn tượng nhất là chiếc huy chương Vàng của đội tuyển U22, cho thấy sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng.”

Với mục tiêu thứ hai, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cho biết đoàn đã hoàn thành mục tiêu ‘bứt phá’ ở các môn thể thao trọng điểm, đặc biệt là nhóm môn Olympic khi có 50/78 huy chương Vàng đạt được đến thời điểm này là ở các môn Olympic, chiếm xấp xỉ 70% tổng số huy chương Vàng của đoàn.

Kết quả này cho thấy số lượng môn Olympic và các môn trọng điểm đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đây đều là những môn nằm trong chương trình thi đấu của các kỳ Olympic và Asian Games tiếp theo.

Đáng chú ý, tại kỳ Đại hội này, thể thao Việt Nam cũng xuất hiện nhiều huy chương Vàng trẻ đặc biệt xuất sắc ở các môn Olympic như điền kinh, bơi, bắn súng, các môn võ. Nhiều vận động viên mới chỉ 16–17 tuổi nhưng đã giành được huy chương như Nguyễn Thuý Hiền, Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy (môn bơi)…

Đánh giá về mục tiêu thứ ba, Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định trong suốt quá trình thi đấu và giao tiếp tại SEA Games 33, các thành viên của đoàn Thể thao Việt Nam, đặc biệt là các vận động viên, đã cư xử văn minh, đúng mực, thể hiện được nét đẹp văn hoá của người Việt Nam, lan toả hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Các vận động viên thể hiện rõ ý chí, quyết tâm thi đấu vì màu cờ sắc áo, nỗ lực giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc; thi đấu trung thực, cao thượng, tôn trọng đối thủ, khán giả, cổ động viên và lực lượng điều hành; hành xử văn minh, thân thiện, giữ gìn hình ảnh, nhân cách đẹp đẽ của người Việt Nam.

Đến thời điểm hiện tại, đoàn Thể thao Việt Nam cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, với nhiều môn đạt thành tích xuất sắc như bóng đá (2 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc); điền kinh (12 huy chương Vàng, xếp sau Thái Lan); bơi (6 huy chương Vàng, xếp sau Singapore); bắn súng (5 huy chương Vàng); rowing (4 huy chương Vàng, xếp thứ nhất toàn đoàn); vật (tính đến thời điểm này giành 7 huy chương Vàng/12 nội dung); karate (6 huy chương Vàng, xếp thứ nhất toàn đoàn); taekwondo (4 huy chương Vàng); thể dục dụng cụ (3 huy chương Vàng)...

Đoàn cũng ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật như nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam-nữ phá sâu kỷ lục SEA Games; Lê Thị Cẩm Tú phá kỷ lục quốc gia cự ly 200m nữ; Trần Thị Loan vượt qua mức 6m53 ở nội dung nhảy xa. Nhiều nội dung của môn bơi đạt thành tích xuất sắc, mang lại sự xúc động và niềm tự hào lớn cho người hâm mộ.

Bên cạnh đó, thể thao Việt Nam cũng có những gương mặt vận động viên đặc biệt xuất sắc như Trịnh Thị Thu Vinh (bắn súng) với 2 huy chương Vàng cá nhân, 2 huy chương Vàng đồng đội, 1 huy chương Bạc nội dung mix súng ngắn và phá 4 kỷ lục. Thu Vinh sinh năm 2000, còn nhiều thời gian để tiếp tục toả sáng trong sự nghiệp ở môn bắn súng.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh cũng thẳng thắn chỉ ra những thách thức đối với đoàn Thể thao Việt Nam tại đại hội, một sân chơi khu vực nhưng có nhiều vận động viên hàng đầu thế giới tham dự ở các môn như điền kinh, cử tạ, thể dục dụng cụ, cầu lông, taekwondo, boxing; nhiều môn thể thao dẫn đầu thế giới như cầu mây, kickboxing, muay, pencak silat. Bên cạnh đó là xu hướng nhập tịch vận động viên ngoài khu vực Đông Nam Á của một số quốc gia, cùng với năng lực và tính khách quan của đội ngũ trọng tài.

Về những điều còn tiếc nuối tại SEA Games 33, ông Nguyễn Hồng Minh cho biết vẫn còn một số đội tuyển chưa đạt được chỉ tiêu huy chương như đã đề ra, như golf, jujitsu, judo, bắn cung, xe đạp. Ở một số trận đấu, một số nội dung thi đấu, nếu may mắn hơn, bản lĩnh hơn, đoàn hoàn toàn có thể giành chiến thắng như trận chung kết bóng chuyền nữ hay cự ly bơi đường dài 10km.

Từ thực tiễn đó, ông Nguyễn Hồng Minh cho rằng thể thao Việt Nam trong thời gian tới cần tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu, vượt lên chính mình, giành chiến thắng thuyết phục trước mọi đối thủ để hướng tới các mục tiêu cao hơn tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) và Đại hội Olympic.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh khẳng định đoàn Thể thao Việt Nam đã thực hiện đúng lời căn dặn của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: mang “ý chí trong đầu, ngọn lửa trong tim, sức mạnh từ nội lực, vượt qua giới hạn của bản thân, thể hiện tinh thần Việt Nam khi thi đấu” để giành thành tích cao nhất, mang vinh quang về cho Tổ quốc, kêu gọi các cơ quan báo chí bằng tiếng nói của mình lan tỏa vẻ đẹp tích cực của thể thao.

Tại cuộc họp báo, Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh, Trưởng phòng Thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cũng trả lời các câu hỏi từ phóng viên liên quan đến việc dự báo thành tích, xây dựng mục tiêu của đoàn, sự kịp thời của Ban lãnh đạo đoàn trong việc phản ứng với những bất cập trong công tác tổ chức của nước chủ nhà Thái Lan và đội ngũ trọng tài, nguyên nhân và giải pháp khắc phục những điều còn chưa đạt được tại kỳ đại hội này để rút kinh nghiệm cho các kỳ đại hội thể thao trong tương lai./.