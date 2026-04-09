Đoàn học sinh Việt Nam giành 4/4 huy chương tại Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev 2026

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60, diễn ra từ ngày 15–23/4/2026 tại Moscow (Liên bang Nga), đã đạt thành tích nổi bật với 100% thí sinh đoạt huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc.

Học sinh Việt Nam đạt 4 huy chương Olympic Hóa học quốc tế Mendeleev

Đoàn học sinh Việt Nam tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60 

Nhận lời mời của Ban Tổ chức, Đoàn học sinh Việt Nam đã tham dự Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Mendeleev (IMChO) lần thứ 60, diễn ra từ ngày 15 đến 23/4/2026 tại Moscow (Liên bang Nga). Đây là một trong những kỳ thi học thuật danh giá và có độ khó cao hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hóa học dành cho học sinh phổ thông.

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), cả 4/4 học sinh Việt Nam tham dự đều đoạt huy chương, gồm 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Trong đó, em Ngô Hoàng Minh (lớp 12, Trường THPT chuyên Amsterdam, Hà Nội) giành Huy chương Vàng, xếp thứ 2 toàn kỳ thi; em Nguyễn Thái Minh (lớp 11, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) giành Huy chương Vàng, xếp thứ 11.

Hai Huy chương Bạc thuộc về em Nguyễn Hữu Tuệ (lớp 12, Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN), xếp thứ 24, và em Nguyễn Công Thành (lớp 12, Trường THPT chuyên Chu Văn An, Hà Nội), xếp thứ 29. Đáng chú ý, cả 4 thí sinh của Việt Nam đều nằm trong top 30 của kỳ thi.

Năm 2026 đánh dấu lần thứ 60 IMChO được tổ chức, với sự tham gia của thí sinh đến từ 37 quốc gia. Kỳ thi gồm 3 vòng trong 3 ngày, với 2 bài thi lý thuyết và 1 bài thi thực hành, mỗi bài kéo dài 5 giờ, được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ thi hóa học khó nhất thế giới.

Đây là năm thứ hai Việt Nam chính thức tham dự IMChO. Đội tuyển được tuyển chọn từ Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và quốc tế năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) chủ trì tập huấn và tổ chức đoàn.

Kết quả đạt được tiếp tục khẳng định năng lực của học sinh Việt Nam trên đấu trường trí tuệ quốc tế, đồng thời cho thấy hiệu quả của việc mở rộng cơ hội tham gia các kỳ thi học thuật uy tín, giúp học sinh được cọ xát và phát triển trong môi trường cạnh tranh cao.

Theo baochinhphu.vn
Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026 - Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 15 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế
Quốc tế hóa nhân lực du lịch

Trong bối cảnh ngành du lịch đặt mục tiêu thu hút mạnh mẽ khách quốc tế, yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng kỹ năng, trình độ ngoại ngữ và tác phong làm việc của lao động du lịch đạt chuẩn quốc tế trở thành vấn đề then chốt. Năm 2026, Huế có những bước đi trong lộ trình quốc tế hóa nhân lực ngành du lịch. Tuy nhiên, cần được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại giá trị bền vững.

Quốc tế hóa nhân lực du lịch

