Học nghề, học chữ để trở về cộng đồng

Học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP. Huế được hướng dẫn tập đọc, tập viết

Đường may nối lại niềm tin

Một buổi sáng tại Cơ sở cai nghiện ma túy TP. Huế, phòng cắt, may bắt đầu giờ thực hành. Tiếng máy may vang lên đều đặn, xen tiếng nhắc nhở của giáo viên hướng dẫn. Trên chiếc bàn dài, học viên loay hoay với sản phẩm đang may, có người phải tháo chỉ làm lại vài lần...

Phần lớn học viên đang cai nghiện tại đây có trình độ học vấn còn hạn chế, chủ yếu học hết trung học cơ sở, trung học phổ thông hoặc bỏ học sớm, chưa có nghề nghiệp ổn định, thu nhập bấp bênh. Sự thiếu hụt về tri thức, kỹ năng nghề đã khiến họ dễ bị lôi kéo, sa ngã vào con đường nghiện ngập. Từ thực tế đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế đã phối hợp với Trường Cao đẳng Âu Lạc Huế tổ chức lớp dạy nghề may công nghiệp và cơ khí hàn cho 54 học viên.

Một điểm mới trong quá trình đào tạo sơ cấp lần này là nội dung giảng dạy được điều chỉnh theo hướng lấy thực hành làm trọng tâm. Nhà trường đã đưa toàn bộ phương tiện, máy móc, thiết bị cùng đội ngũ giáo viên trực tiếp vào giảng dạy tại cơ sở cai nghiện, tạo điều kiện thuận lợi để học viên vừa học vừa thực hành ngay tại chỗ, không bị gián đoạn và phù hợp với đặc thù quản lý, sinh hoạt của cơ sở. Từ những thao tác đơn giản, từng học viên được hướng dẫn cẩn thận, kiên nhẫn. Dù ban đầu còn lúng túng, phải làm đi làm lại nhiều lần nhưng chỉ sau thời gian ngắn, những sản phẩm đầu tay đã dần thành hình, hoàn thiện.

Cô Nguyễn Thị Như Quỳnh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Âu Lạc chia sẻ, chương trình đào tạo được triển khai trong thời gian 3 tháng và tập trung chủ yếu vào thực hành. Qua thời gian đào tạo, nhà trường cam kết 54 học viên tham gia lớp sơ cấp đều có thể thao tác, sử dụng thành thạo máy may, máy hàn và trực tiếp tạo ra các sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh việc dạy nghề, sau khi kết thúc khóa học, nhà trường sẽ phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp để giới thiệu việc làm cho những học viên có nhu cầu, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống khi trở về địa phương.

Ngồi bên chiếc máy may, một học viên nói nhỏ: “Trước đây em làm việc gì cũng nửa chừng. Giờ được học nghề, làm ra sản phẩm, em mới hiểu lao động nghiêm túc là như thế nào”.

Song song với dạy nghề, cơ sở duy trì thăm khám sức khỏe định kỳ, theo dõi sát thể trạng, tư vấn điều trị. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao như cầu lông, bóng chuyền, tập thể dục buổi sáng. Những buổi vận động giúp học viên nâng cao thể lực, giải tỏa tâm lý, từng bước hình thành nếp sống lành mạnh.

Mở lối trở về

Ở một căn phòng khác, lớp học chữ lại bắt đầu với bảng đen, phấn trắng và những cuốn vở mới được đặt ngay ngắn trên bàn. Đây là lớp học dành cho những học viên chưa biết đọc, biết viết hoặc tái mù chữ.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Tùng, Phó Đội trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy Công an TP. Huế kể: “Có học viên gần 40 tuổi, có học viên người dân tộc Pa Hy nhưng mới lần đầu cầm bút. Viết được tên mình, đọc được một đoạn ngắn thôi nhưng đó là cả một quá trình vượt qua mặc cảm. Mỗi con chữ được viết ra không chỉ là kiến thức, mà còn là sự khẳng định giá trị bản thân”.

Một học viên xúc động chia sẻ: “Ngày trước em không biết đọc, không dám ký tên. Giờ em đọc được nội quy, viết được thư về cho gia đình, thấy mình không còn là người vô dụng như trước”.

Theo Thượng tá Bùi Quang Tri, Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Huế: “Thực tế cho thấy, đa số học viên từng nghiện ma túy đều thiếu nghề nghiệp, thiếu kỹ năng sống, dẫn đến nguy cơ tái nghiện cao nếu không được trang bị đầy đủ hành trang khi trở về xã hội. Vì vậy, việc kết hợp cai nghiện - dạy nghề - dạy chữ - rèn luyện kỷ luật và thể chất được xác định là giải pháp căn cơ, lâu dài”.

Từ những lớp học nghề, học chữ giản dị, các học viên đang từng bước chuyển biến về nhận thức, hình thành thói quen lao động và khơi dậy niềm tin vào tương lai. Sau những sai lầm đã qua, từng đường kim mũi chỉ đang cần mẫn khâu nối hy vọng, từng con chữ âm thầm mở ra lối đi mới, giúp họ thêm động lực làm lại cuộc đời.