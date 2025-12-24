Kết nối thông tin học nghề đến tận người dân

Phụ nữ tham gia học nghề chế biến món ăn

Học nghề để nâng cao thu nhập

Anh Nguyễn Hữu Hiếu (tổ dân phố Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ) từng gắn bó nhiều năm với nghề mộc mỹ nghệ. Thế nhưng, đơn hàng ít, thu nhập bấp bênh nên anh nghĩ đến việc chuyển nghề. Bước ngoặt đến khi anh được UBND phường Dương Nỗ giới thiệu lớp học nghề điện dân dụng do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) Khu vực 1 tổ chức. “Nhờ được tư vấn cụ thể, tôi thấy học nghề điện có thể giúp mình ổn định hơn nên đăng ký. Sau 3 tháng học nghề, tôi tiếp tục theo thầy vừa làm vừa học để nâng cao tay nghề. Công việc sửa chữa điện dân dụng giúp tôi có thu nhập đều đặn hơn”, anh Hiếu kể.

Để tuyển sinh đào tạo nghề đúng đối tượng, mang lại hiệu quả thiết thực khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 1 xác định, công tác thông tin, tuyên truyền là một trong những nhiệm vụ then chốt. Trung tâm đã triển khai các hình thức truyền thông đa dạng, như: Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, hệ thống truyền thanh cơ sở, phát hành tờ rơi, tư vấn tại các phiên giao dịch việc làm... Ông Lê Trần Việt Sơn, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 1 cho biết, Trung tâm phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đến tận các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vận động học nghề, đồng thời lựa chọn ngành nghề phù hợp với nhu cầu thực tế từng địa bàn. “Khi người dân hiểu rõ học nghề để làm gì, hiệu quả như thế nào, họ sẽ chủ động tham gia”, ông Sơn nhấn mạnh.

Ở các xã miền núi A Lưới, nơi điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, vai trò của truyền thông đào tạo nghề càng trở nên rõ nét. Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 4 đã xây dựng kế hoạch đào tạo nghề gắn với giảm nghèo bền vững. Thông tin đào tạo được gửi về từng xã, triển khai đến tận thôn, bản. Giáo viên của Trung tâm trực tiếp về địa bàn tuyên truyền, vận động, ưu tiên các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo ông Lê Đình Chính, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX Khu vực 4, nhận thức của người dân đã thay đổi đáng kể. Nhiều hộ mạnh dạn áp dụng kỹ thuật vào chăn nuôi, mở rộng quy mô từ nhỏ lẻ lên gia trại, nông trại. Gà kiến A Lưới giờ không chỉ là vật nuôi truyền thống mà đã trở thành đặc sản được thị trường đón nhận.

Giảm nghèo bắt đầu từ thông tin

Thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 4 “Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, TP. Huế đã triển khai đồng bộ công tác đào tạo nghề cho người nghèo. Thực tiễn cho thấy, công tác thông tin, tuyên truyền giữ vai trò then chốt trong việc “giảm nghèo thông tin” - một trong những rào cản lớn khiến người dân nghèo, người yếu thế chậm tiếp cận cơ hội học nghề và việc làm. Khi được tiếp cận đầy đủ hơn về chính sách và cơ hội học nghề, nhiều người dân đã từng bước nâng cao nhận thức, chủ động thay đổi tư duy, từng bước vươn lên ổn định cuộc sống theo hướng bền vững.

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, Sở chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền đào tạo nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động, xem đây là giải pháp căn cơ nhằm giải quyết việc làm cho người nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. Bởi lẽ, để có thể tham gia thị trường lao động, người nghèo trước hết cần được trang bị tay nghề và thị trường lao động sẽ tạo cơ hội cho họ tiếp cận việc làm.

Trên tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị liên quan đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương đối với công tác giáo dục nghề nghiệp. Dù đạt nhiều kết quả tích cực, công tác truyền thông đào tạo nghề ở một số địa bàn miền núi vẫn chưa thực sự thường xuyên; kỹ năng lao động của người nghèo, người dân tộc thiểu số còn hạn chế; tỷ lệ lao động nghèo tham gia xuất khẩu lao động vẫn thấp, khiến cơ hội tăng thu nhập chưa được khai thác hiệu quả.

Thời gian tới, TP. Huế tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề gắn với nhu cầu của thị trường lao động, đồng thời khảo sát sát thực nhu cầu đào tạo của người dân. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cũng tăng cường truyền thông về vai trò, vị trí và ý nghĩa của giáo dục nghề nghiệp trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhiều người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố từng bước ổn định sinh kế và cuộc sống.