Mở cánh cửa tương lai nơi vùng biên

Học sinh tựu trường tại Trường Phổ thông nội trú TH&THCS A Lưới 3.

Niềm vui trên vùng biên

Những ngày này, không khí thi công tại hai dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 và A Lưới 4 diễn ra khẩn trương. Các đơn vị thi công tranh thủ từng ngày, từng giờ, làm ngày, làm đêm để công trình kịp đưa vào vận hành trong dịp khai giảng năm học mới.

Công trình mỗi ngày một đổi thay, diện mạo ngôi trường đã dần rõ nét. Hôm 8/8, cổng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS xã A Lưới 3 được dựng lên với thiết kế mang đậm bản sắc, tạo điểm nhấn ngay từ lối vào. Nhiều hạng mục đã cơ bản hoàn thành; sân thể thao, sân bóng đá được thảm cỏ, các dãy phòng học, phòng hiệu bộ, thư viện… đang được khẩn trương hoàn thiện.

Năm học mới, Lê Trần Ngọc Vy, học sinh xã A Lưới 3, sẽ lên lớp 9 và chuyển đến học tại ngôi trường mới. Nhà cách trường khoảng 2km, gần như ngày nào em cũng đạp xe đến ngắm trường, háo hức chờ ngày trở thành học sinh của ngôi trường mà em đã dõi theo từng ngày trong quá trình xây dựng.

Ngọc Vy nói: “Em rất vui và háo hức vì sắp được học ở một ngôi trường mới, khang trang và hiện đại, có thêm nhiều điều kiện để học tập, phát triển. Trường rất rộng, có nhiều phòng học, thư viện, sân thể thao và những khu vực để chúng em học tập, vui chơi. Em mong nhanh đến ngày khai giảng để được đi học”.

Ở vùng cao biên giới, khi ngôi trường mới dần hiện hữu, câu chuyện về trường trở thành chủ đề được người dân quan tâm trong các buổi họp dân hay những cuộc trò chuyện thường ngày. Từ tiến độ xây dựng, đội ngũ giáo viên đến việc học sinh sẽ ăn, ở và học tập ra sao khi trường đi vào hoạt động, tất cả đều được bà con chờ đợi.

Ông Lê Thanh Quang, phụ huynh của em Ngọc Vy cho biết, đa số phụ huynh đều phấn khởi, đồng tình với chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp, bởi các cháu sẽ có thêm môi trường học tập tốt hơn, được chăm sóc và quản lý nền nếp hơn. “Nhà tôi cách trường khoảng 2km nên cháu dự kiến học bán trú. Với những học sinh ở xa hơn, tôi nghĩ mô hình nội trú sẽ càng có ý nghĩa, giúp các cháu giảm việc đi lại hằng ngày, nhất là những gia đình còn khó khăn. Khi được ở lại trường, các em sẽ có thêm thời gian học tập, nghỉ ngơi và được thầy cô quản lý, chăm sóc tốt hơn”, ông Quang phấn khởi.

Bà Phạm Thị Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã A Lưới 3 cho rằng, mô hình trường liên cấp cũng giúp học sinh vùng sâu, vùng xa giảm việc đi lại, hạn chế nguy cơ bỏ học trong những thời điểm khó khăn như mùa mưa lũ. Từ đó, địa phương có thêm điều kiện duy trì phổ cập giáo dục, nâng cao dân trí và từng bước phát triển nguồn nhân lực.

Chuẩn bị để vận hành hiệu quả

Việc đầu tư trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, nhằm tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các trường được đầu tư đồng bộ từ phòng học, phòng chức năng đến khu sinh hoạt, sân thể thao và các hạng mục phục vụ học sinh nội trú, bán trú... Quy mô đầu tư lớn cũng đặt ra yêu cầu tương xứng: Công trình phải được vận hành hiệu quả để nguồn lực đầu tư thực sự chuyển thành chất lượng giáo dục và lợi ích thiết thực cho học sinh.

Niềm vui tựu trường của học sinh ở trường mới.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) nhấn mạnh, một ngôi trường được đầu tư lớn nhưng vận hành không hiệu quả thì ý nghĩa của chủ trương sẽ không được phát huy. Vì vậy, công tác chuẩn bị phải được triển khai song song với quá trình hoàn thiện công trình, từ tổ chức dạy học, ăn ở, quản lý học sinh đến bố trí nhân sự và vận hành các hạng mục. Mô hình trường có thể kết hợp nội trú và bán trú tùy nhu cầu thực tế của học sinh. Cách tổ chức phải linh hoạt, bảo đảm quyền lợi cho học sinh, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư.

“Chúng tôi đang xây dựng quy trình vận hành cụ thể từ tổ chức dạy học, ăn ở, chăm sóc sức khỏe đến quản lý học sinh, đồng thời bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho các em. Khi trường đi vào hoạt động ổn định, Sở GD&ĐT sẽ bàn giao cho địa phương quản lý theo phân cấp, đồng thời tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ chuyên môn”, ông Nguyễn Tân thông tin.

Cùng với cơ sở vật chất, đội ngũ được xác định là yếu tố quyết định hiệu quả vận hành. Ngành GD&ĐT cùng chính quyền địa phương sẽ rà soát, bố trí đội ngũ theo đúng cấp học, môn học và vị trí việc làm; ưu tiên những người có năng lực, trách nhiệm, mong muốn gắn bó lâu dài với địa bàn, đồng thời có phương án điều động, tăng cường hoặc hỗ trợ chuyên môn đối với những môn còn thiếu.

Công tác tập huấn của Sở GD&ĐT sẽ tập trung vào những yêu cầu đặc thù của mô hình nội trú, như quản lý học sinh, tổ chức ăn ở, chăm sóc sức khỏe, bảo đảm an ninh, phòng cháy, chữa cháy và xử lý tình huống. Sở GD&ĐT cũng huy động cán bộ quản lý, giáo viên giàu kinh nghiệm từ các trường bán trú để hỗ trợ xây dựng quy trình, chia sẻ kinh nghiệm và đồng hành cùng các trường trong giai đoạn đầu vận hành.

Bà Phạm Thị Liễu cho biết, với hơn 90% học sinh là người dân tộc thiểu số, nhà trường sẽ chú trọng củng cố tiếng Việt, kỹ năng đọc hiểu và giao tiếp, khả năng tự học… tạo nền tảng để các em tiếp cận tốt hơn với ngoại ngữ, tin học và khoa học công nghệ.

Từ những mái trường này, các thế hệ học sinh A Lưới sẽ có thêm nền tảng để trưởng thành, vươn lên và trở thành nguồn nhân lực góp sức xây dựng quê hương.