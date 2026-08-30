Cùng Việt Nam tiến bước vì một tương lai bền vững

Các đại biểu đi bộ vòng quanh Hồ Hoàn Kiếm sáng 30/8. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Lễ khai mạc tổ chức đồng thời tại 34 tỉnh, thành phố với điểm cầu chính là Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên hồ Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội kết nối với các điểm cầu tại 33 tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc. Các đại biểu làm lễ chào cờ, với hình ảnh Lễ thượng cờ được truyền trực tiếp từ Quảng trường Ba Đình. Tiếp sau nghi thức chào cờ, hoạt động đi bộ chính bắt đầu tại tất cả các địa phương.

Dù hoạt động chính diễn ra vào sáng 30/8, nhưng trong những ngày qua, chương trình đã tạo nên một hoạt động cộng đồng có quy mô rộng khắp, kết nối từ Trung ương đến địa phương. Với thông điệp “Hành trình 10 tỷ bước xanh-Vì Việt Nam vững bền”, Ban tổ chức kêu gọi người dân trên cả nước cùng rèn luyện sức khỏe, hình thành thói quen vận động và chung tay lan tỏa lối sống xanh.

Người dân đăng ký tham gia, kết nối thiết bị và tích lũy bước chân trên cổng thông tin chính thức https://cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn, cùng đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh của chiến dịch. Thông qua chương trình, Ban tổ chức hướng tới lan tỏa các giá trị trọng tâm, gồm: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết và tinh thần rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng; Thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân và quần chúng Nhân dân, đồng thời khuyến khích mỗi người chủ động xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực; Hướng tới xác lập Kỷ lục Guinness thế giới, qua đó khẳng định khả năng kết nối cộng đồng trên quy mô toàn quốc; Lan tỏa lối sống xanh, hướng tới mục tiêu Net Zero, khuyến khích thói quen đi bộ, lựa chọn phương thức di chuyển thân thiện hơn với môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng về giảm phát thải, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Cùng với sự kiện chính thức, các hoạt động khởi động cho chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” đã diễn ra sôi động tại nhiều địa phương trong ngày 29/8. Không gian trưng bày của Báo Nhân Dân nằm trong khuôn viên tòa soạn hướng ra hồ Hoàn Kiếm được chăm chút, kiểm tra kỹ lưỡng, tạo nên một không gian kết nối giữa thông tin, cộng đồng và hành trình tiến bước vì một Việt Nam vững bền. Với thông điệp về bảo vệ môi trường, gian hàng của Báo Nhân Dân thu hút đông đảo các bạn thiếu nhi. Tại đây, các em nhỏ được hướng dẫn làm nhiều loại vật dụng, đồ chơi bằng các vật liệu tái chế như vỏ hộp sữa, chai nhựa, ống hút, nắp chai nhựa… Dưới sự hướng dẫn của các tình nguyện viên, từ vật dụng bỏ đi, các em đã tạo ra những chiếc móc chìa khóa, những bông hoa, những con giống ngộ nghĩnh… Trong khi đó, không gian của Vietcombank sôi động với những tiết mục âm nhạc trên nền nhạc sống thu hút sự quan tâm của hàng nghìn người khi diễn ra trong không gian đi bộ chung quanh hồ Hoàn Kiếm. Khu vực sân khấu chính của chương trình tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục được chuẩn bị công phu với vai trò là nơi phát động chương trình với các tiết mục nghệ thuật đặc sắc và đặc biệt là điểm cầu trung tâm nơi truyền đi hình ảnh về Lễ thượng cờ thiêng liêng tại Quảng trường Ba Đình tới tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước. Và cũng tại sân khấu này, theo kế hoạch, Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới (Guinness World Records) chính thức công bố “Cùng Việt Nam tiến bước” xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới - Số lượng địa phương cùng đồng loạt tổ chức hoạt động đi bộ nâng cao nhận thức vì môi trường.

Theo số liệu hiển thị trên cổng thông tin của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” (https:// cungvietnamtienbuoc.nhandan. vn), tại thời điểm ghi nhận là lúc 18 giờ ngày 29/8, số bước chân đóng góp đã vượt 1,2 tỷ bước, với hơn 182 nghìn người tham gia trên 34 tỉnh, thành phố, tương đương hơn 10% mục tiêu 10 tỷ bước chân mà Ban tổ chức đặt ra cho chương trình năm nay. Việc cán mốc 1 tỷ bước chân trước ngày diễn ra sự kiện chính cho thấy sự hưởng ứng của người dân đối với chương trình. Mỗi bước chân được ghi nhận trực tuyến là một phần đóng góp vào mục tiêu chung 10 tỷ bước xanh.

Đây là năm thứ hai liên tiếp chương trình Cùng Việt Nam tiến bước được thực hiện. Trước đó, năm 2025, Chương trình Cùng Việt Nam tiến bước được tổ chức với mục tiêu đặt ra là 1 tỷ bước chân, nhưng chương trình đã thu hút hơn 1,1 triệu người tham gia và ghi nhận hơn 6 tỷ bước chân. Kết quả này tạo tiền đề để chương trình Cùng Việt Nam tiến bước năm 2026 hướng tới mục tiêu 10 tỷ bước xanh.

https://nhandan.vn/cung-viet-nam-tien-buoc-vi-mot-tuong-lai-ben-vung-post985404.html