Lớp học “reo vui” của cô giáo vùng cao

Cô giáo Nguyễn Thị Vân Nhi tận tình hướng dẫn cho học sinh.

Trực tiếp bước vào lớp học của cô Vân Nhi, chúng tôi ấn tượng với những tiếng reo vui, những cánh tay hào hứng giơ lên và sự tự tin của các em khi tham gia bài học. Điểm đặc biệt trong lớp học của cô Vân Nhi là sự tương tác giữa cô và trò. Để mỗi tiết Ngữ văn trở nên sinh động, khơi gợi hứng thú học tập, cô khéo léo lồng ghép những nét văn hóa của đồng bào Pa Cô cùng những hình ảnh, câu chuyện gần gũi trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, cô Nhi ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo như Google AI Studio, Canva AI, NotebookLM… để thiết kế trò chơi tương tác, slide trình chiếu, hình ảnh và video minh họa. Những con chữ trong sách giáo khoa trở nên trực quan, sinh động; nhân vật và tình huống trong tác phẩm được tái hiện qua hình ảnh, hành động và cảm xúc cụ thể, giúp học sinh dễ hình dung, hiểu sâu hơn nội dung bài học. Cách làm này cũng khuyến khích các em mạnh dạn phát biểu, chủ động tham gia hoạt động học tập và nảy sinh những ý tưởng sáng tạo của riêng mình.

A kơ Thị Len (học sinh lớp 9/1 trường TH&THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1) cho biết: “Em thích nhất là những tiết học của cô Nhi. Cô thường khuyến khích chúng em mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình như trong phần “Gen Z thảo luận”. Trong phần này cô đã rất kỳ công tạo nên những clip minh họa được ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp chúng em dễ hiểu hơn. Em rất vui và yêu môn Ngữ văn hơn”.

Không chỉ học sinh ghi nhận sự đổi mới trong từng tiết học, nhà trường cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động tìm tòi của cô Vân Nhi. Cô giáo Lê Thị Mỹ Hạnh - Phó Hiệu trưởng trường TH&THCS Hồng Thủy, xã A Lưới 1, thành phố Huế nhận xét: “Trong quá trình công tác tại trường, cô Nguyễn Thị Vân Nhi luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình và tâm huyết với nghề. Cô cũng tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp giảng dạy, đặc biệt là ứng dụng công nghệ vào thiết kế bài giảng, xây dựng những video minh họa sinh động, gần gũi với học sinh vùng cao. Những đổi mới này giúp các tiết học trở nên hấp dẫn hơn, tạo điều kiện để học sinh chủ động tham gia các hoạt động, mạnh dạn trao đổi và phát huy khả năng của mình”.

Với thông điệp “Lớp học reo vui”, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp Tập đoàn Thiên Long tổ chức nhằm tri ân giáo viên đang công tác tại các trường, điểm trường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Cô Vân Nhi được lựa chọn là một trong 34 giáo viên tiêu biểu trên toàn quốc, dự kiến được tuyên dương tại Hà Nội vào tháng 11/2026.

Trong bản đăng ký tham gia chương trình, cô chia sẻ: “Để các em không cảm thấy tự ti trước bạn bè cùng trang lứa, trong mỗi trang giáo án, tôi luôn đưa hơi thở của thời đại vào lớp học. Việc ứng dụng năng lực số và trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy chính là chiếc cầu nối để những đứa trẻ vùng biên giới được tiếp cận với văn minh hiện đại, mở rộng nhãn quan và sẵn sàng tâm thế hội nhập...”

Với cô giáo Vân Nhi, niềm vui của lớp học không chỉ nằm ở những giờ học sôi nổi mà còn ở sự thay đổi của học sinh: từ rụt rè đến mạnh dạn, từ ngại phát biểu đến biết chia sẻ và trao đổi cùng bạn bè. Đó cũng là điều cô muốn tiếp tục vun đắp qua mỗi bài giảng.