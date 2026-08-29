Nửa thế kỷ bền bỉ truyền lửa

Trường THPT Tam Giang - mái trường bên vùng đầm phá

Mái trường bên vùng đầm phá

Ngày 2/9/1976, Trường THPT Tam Giang được thành lập. Những năm đầu, giữa muôn vàn khó khăn của một vùng quê vừa bước ra khỏi chiến tranh, điều kiện dạy và học còn thiếu thốn, nhưng bằng sự tận tâm của những người thầy và khát vọng học tập của các thế hệ học sinh, ngôi trường từng bước khẳng định vị thế của mình.

Từ những phòng học đơn sơ ban đầu, hiện trường có 16 phòng học, các phòng thực hành, thư viện, nhà thi đấu, phòng tiếng Anh - tin học với 40 máy tính cùng hệ thống phòng chức năng phục vụ quản lý, dạy và học.

Năm 2017, Trường THPT Tam Giang được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Năm học 2025 - 2026, trường có 19 lớp với 667 học sinh. Đội ngũ nhà giáo 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, trong đó có 4 giáo viên trình độ thạc sĩ. Ban Giám hiệu nhà trường luôn chú trọng duy trì phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”. Đội ngũ tích cực đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gần gũi, yêu thương học sinh. Đây là một trong những yếu tố góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Trong 5 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh giỏi đạt từ 26,1% đến trên 28%, cho thấy những chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Ông Hoàng Đình Thông, Hiệu trưởng nhà trường cho hay, đằng sau sự đổi thay ấy là dấu ấn của nhiều người đã dành tuổi trẻ cho mái trường. Có những thầy, cô từng vượt qua mùa mưa bão, những chuyến đò và khoảng cách địa lý để gieo chữ cho học sinh vùng quê đầm phá. Những đóng góp thầm lặng ấy trở thành một phần truyền thống được các thế hệ hôm nay tiếp nối.

Chất lượng tạo nên niềm tin

Nếu cơ sở vật chất tạo nên diện mạo thì chất lượng giáo dục là nền tảng làm nên vị thế của Trường THPT Tam Giang. Những năm qua, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh được duy trì ổn định. Chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng ghi nhận những kết quả đáng khích lệ. Trong 5 năm học, học sinh nhà trường đoạt 72 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố, trong đó có 6 giải Nhì và 34 giải Ba. Phong trào thể thao cũng là điểm sáng khi học sinh nhiều lần giành huy chương tại các giải cấp tỉnh, thành phố và quốc gia. Năm học 2024 - 2025, một học sinh đoạt Huy chương Vàng môn điền kinh cấp quốc gia.

Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước trên nhiều lĩnh vực. Thầy Lê Ngọc Lành, giáo viên có 30 năm công tác và cũng là cựu học sinh Trường THPT Tam Giang chia sẻ: “Vừa là cựu học sinh, vừa là giáo viên, điều tôi tự hào nhất là được chứng kiến sự trưởng thành, lớn mạnh của mái trường. Từ những ngày đầu còn khó khăn, Trường THPT Tam Giang hôm nay đã trở thành mái trường giàu truyền thống, nơi nhiều thế hệ học sinh trưởng thành, đóng góp cho quê hương, đất nước. Trong đó, Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ, Nhà giáo Nhân dân Cao Ngọc Thành, cựu học sinh khóa đầu tiên, là một tấm gương sáng để các thế hệ học sinh noi theo. Điều đáng quý là tinh thần hiếu học, tình nghĩa thầy trò và sự gắn kết giữa các thế hệ cựu học sinh vẫn được gìn giữ, trở thành niềm tự hào của nhà trường”.

Nửa thế kỷ qua đi, ngọn lửa truyền thống của Trường THPT Tam Giang vẫn được tiếp nối, trở thành điểm tựa để các thế hệ thầy và trò viết tiếp câu chuyện của một mái trường bên vùng đầm phá.