Doanh nghiệp Việt bứt phá cùng MB Economic Insights

Từ năm 2014 đến nay, MB Economic Insights đã trở thành điểm hẹn thường niên của giới chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp Việt Nam. Qua 11 năm, diễn đàn không chỉ mang tính học thuật mà còn là cầu nối giúp doanh nghiệp hiểu rõ biến động vĩ mô, dự báo xu hướng và tìm giải pháp phát triển bền vững.

Năm 2025, với chủ đề “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá” phản ánh đúng bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động: chính sách thuế đối ứng, chuỗi cung ứng dịch chuyển, tỷ giá và lãi suất thay đổi. Sự kiện quy tụ gần 500 đại biểu, gồm lãnh đạo các bộ ngành, chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế.

Điểm nổi bật của MB Economic Insights 2025 là cách tiếp cận thực tế, MB đã công bố nhiều nghiên cứu chuyên sâu về tỷ giá, lãi suất, chính sách thương mại toàn cầu và tác động đến xuất nhập khẩu Việt Nam. Từ đó, ngân hàng đề xuất các kịch bản tài chính cụ thể giúp doanh nghiệp chủ động ứng phó rủi ro, đặc biệt là biến động tỷ giá và chi phí vốn. Những chia sẻ này được đánh giá là “kim chỉ nam” giúp doanh nghiệp định hướng chiến lược và nắm bắt cơ hội trong giai đoạn tới.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phạm Như Ánh – Tổng Giám đốc MB khẳng định: “MB không chỉ cung cấp dịch vụ tài chính, mà còn là đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình phát triển bền vững”.

Hiện MB là một trong những ngân hàng dẫn đầu thị phần ngoại tệ và thanh toán quốc tế tại Việt Nam. Ngân hàng phục vụ gần 35 triệu khách hàng, với 99,7% giao dịch được thực hiện trên nền tảng số. Nhờ hạ tầng công nghệ hiện đại, MB cung cấp các gói giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu như: Tín dụng linh hoạt theo ngành hàng; Công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá, lãi suất; Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng (SCF); Nền tảng số hóa quản lý dòng tiền và thanh toán quốc tế. Các giải pháp này giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, quản lý rủi ro hiệu quả và mở rộng quy mô kinh doanh.

Từ một diễn đàn nhỏ gắn kết ngân hàng với khách hàng, MB Economic Insights đã phát triển thành sự kiện kinh tế thường niên có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng doanh nghiệp. Mỗi năm, diễn đàn đều cập nhật những chủ đề nóng của nền kinh tế, mang đến góc nhìn thực tiễn và giải pháp hành động cụ thể.

Nhiều doanh nghiệp đánh giá cao giá trị mà MB mang lại thông qua chương trình này. Đây không chỉ là nơi chia sẻ tri thức mà còn là kênh định hướng giúp doanh nghiệp hoạch định chiến lược kinh doanh trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Thông điệp xuyên suốt của MB Economic Insights 2025 “Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá” không chỉ dành cho doanh nghiệp, mà còn thể hiện tinh thần của chính MB. Ngân hàng chủ động đổi mới, chuyển mình mạnh mẽ để đồng hành cùng khách hàng, giúp họ không chỉ ứng phó mà còn dẫn dắt xu thế thị trường.

Trong bối cảnh toàn cầu biến động, MB khẳng định vai trò tiên phong của mình khi kết nối tri thức, tài chính và công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, vươn tầm khu vực.

Sau 11 năm, MB Economic Insights đã vượt qua khuôn khổ của một diễn đàn kinh tế đơn thuần để trở thành biểu tượng cho tinh thần đồng hành và đổi mới sáng tạo của MB. Mỗi kỳ tổ chức là một bước tiến mới trong hành trình lan tỏa giá trị, giúp doanh nghiệp Việt Nam chủ động trước biến động, sẵn sàng đón đầu cơ hội tăng trưởng.

MB Economic Insights 2025 không chỉ là nơi hội tụ tri thức, mà còn là điểm khởi nguồn của hành động, nơi MB và cộng đồng doanh nghiệp Việt cùng chung tay xây dựng năng lực thích ứng, tạo đà bứt phá cho giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế.