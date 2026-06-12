Khát vọng chuyển mình của Đại học Huế

Sinh viên Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế trong một buổi thực hành. Ảnh: Hải Triều

Ngày đầu tiên nhận nhiệm vụ Quyền Giám đốc Đại học Huế (từ ngày 4/6/2026), GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy đã gửi một bức thư ngỏ đến các thế hệ lãnh đạo, viên chức, người lao động và người học của Đại học Huế.

Trong thư, Quyền Giám đốc Đại học Huế không nói nhiều đến các mục tiêu, chỉ tiêu hay kế hoạch hành động cụ thể, mà tập trung nhấn mạnh đến thông điệp tập hợp và khơi dậy sức mạnh nội lực của một cộng đồng học thuật đã được vun đắp suốt gần 70 năm.

Đại học Huế có bề dày lịch sử, là sự kết tinh trí tuệ và văn hóa của vùng đất Cố đô Huế, miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; là cái nôi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nhân tài cho đất nước cũng như cho nước bạn Lào và các quốc gia khác.

Mọi bước tiến của Đại học Huế hôm nay đều được xây dựng trên nền tảng đóng góp của nhiều thế hệ thầy cô giáo, nhà khoa học, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động và người học.

Các giá trị truyền thống đó là nền tảng vững chắc, là bệ phóng, là nội lực, là điểm tựa để chúng ta vững tin đưa Đại học Huế bước vào chặng đường phát triển mới.

Thông điệp từ thư ngỏ đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Đại học Huế đang đứng trước giai đoạn phát triển mới với mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia vào năm 2030. Đây là mục tiêu đã được đề ra từ rất lâu, nhưng thực tế không hề dễ dàng.

Để đạt được mục tiêu ấy, ngoài cần thêm nguồn lực đầu tư và cơ sở vật chất hiện đại hơn, Đại học Huế phải tạo ra được sự đồng thuận trong toàn hệ thống, từ các trường đại học thành viên, các viện nghiên cứu đến từng giảng viên, nhà khoa học và sinh viên.

Đây cũng là lý do GS.TS.BS Nguyễn Vũ Quốc Huy kêu gọi sự đoàn kết: “Đại học Huế lớn mạnh chỉ khi tất cả các trường đại học thành viên, viện nghiên cứu thành viên và các đơn vị nội tại khác cùng mạnh, cùng liên kết chặt chẽ và cùng nhìn về một hướng”.

Đoàn kết, liên kết chặt chẽ và cùng nhìn về một hướng cũng là con đường phát triển của một đại học đa ngành, đa lĩnh vực và có quy mô lớn như Đại học Huế.

Vấn đề nữa là trong nhiều năm qua, giáo dục đại học Việt Nam đã bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ. Các trường đại học không chỉ cạnh tranh về chất lượng đào tạo mà còn cạnh tranh về nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế.

Muốn bứt phá, mỗi trường thành viên phải mạnh lên. Nhưng đồng thời, các đơn vị cũng phải biết liên kết để tạo ra sức mạnh tổng hợp thay vì phát triển riêng lẻ.

Đó cũng là lý do mô hình “A - B - C - D” được nêu trong bức thư nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, A là Academic Excellence - ưu tú trong học thuật; B là Business - hiệu quả trong quản trị đại học; C là Community - uy tín trong cộng đồng; D là Digital Transformation - thành công trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Với một đại học như Đại học Huế, học thuật vẫn là giá trị cốt lõi, nhưng học thuật thôi là chưa đủ. Một đại học muốn phát triển phải có quản trị hiệu quả. Muốn có uy tín phải đóng góp cho cộng đồng. Và muốn bứt phá phải tận dụng được sức mạnh của công nghệ và chuyển đổi số.

Trong thư ngỏ, Quyền Giám đốc Đại học Huế cũng không có nhiều lời hứa hẹn lớn lao, mà nhấn mạnh vào việc khơi thông nguồn lực, phát huy trí tuệ tập thể và tạo dựng môi trường dân chủ, minh bạch để mọi tài năng đều có cơ hội cống hiến.

Thực tế cho thấy, ngoài vai trò của người đứng đầu, vai trò của ban lãnh đạo trong việc đề ra chiến lược, làm nên sự chuyển mình, yếu tố quan trọng để biến chiến lược thành hiện thực chính là đội ngũ giảng viên, nhà khoa học, cán bộ quản lý và sinh viên.

Mục tiêu và con đường trở thành Đại học Quốc gia vào năm 2030 của Đại học Huế chắc chắn còn nhiều thách thức phía trước. Nhưng nếu có chung khát vọng chuyển mình và sự đồng lòng của cả hệ thống, chắc chắn mục tiêu đó sẽ đạt được.

Khát vọng đã có, định hướng đã rõ, điều còn lại là việc biến cụm từ “A - B - C - D” thành hành động cụ thể để viết tiếp một chương phát triển mới cho Đại học Huế.