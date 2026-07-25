'Mãi mãi tuổi 20' hun đúc ý chí tự cường, khơi dậy khát vọng cống hiến

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Mãi mãi tuổi 20" - Ảnh: VGP/Thu Giang

Tối 24/7, tại Quảng trường 30/10 (Quảng Ninh), chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026) với chủ đề "Mãi mãi tuổi 20" đã diễn ra trang trọng, xúc động với sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu là mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công, nhân dân và du khách.

Đây là hoạt động quy mô lớn do Chính phủ giao tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng; đồng thời lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với quy mô khoảng 40.000 khán giả, chương trình không chỉ là một đêm nghệ thuật tri ân mà còn là dịp để cả nước cùng nhìn lại những hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước, từ đó bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng trên cả nước.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong không khí thiêng liêng của những ngày tháng Bảy, việc tổ chức chương trình "Mãi mãi tuổi 20" tại Quảng Ninh – vùng đất anh hùng gắn liền với truyền thống "Kỷ luật và Đồng tâm" – mang ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Theo Phó Thủ tướng, suốt 79 năm qua, chăm lo người có công với cách mạng luôn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước, đồng thời là đạo lý, trách nhiệm và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ và hướng tới dấu mốc 80 năm vào năm 2027, nhiều chính sách và hoạt động tri ân thiết thực tiếp tục được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Trong đó, nổi bật là Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; việc hoàn thiện hệ thống chính sách ưu đãi người có công nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; cũng như công tác tu bổ, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ.

Những việc làm ấy không chỉ góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội mà còn tiếp tục bồi đắp mạch nguồn yêu nước, hun đúc ý chí tự cường và khát vọng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phó Thủ tướng khẳng định, với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, toàn dân tộc luôn tưởng nhớ những người đã làm nên lịch sử; đồng thời ý thức sâu sắc rằng những giá trị cách mạng, tinh thần tự lực tự cường, niềm tự hào dân tộc được các thế hệ cha anh gây dựng chính là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn để Việt Nam tiếp tục phát triển giàu mạnh, văn minh, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tên gọi "Mãi mãi tuổi 20" gợi nhớ đến một thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc - Ảnh: VGP/Thu Giang

Những tuổi hai mươi hóa thành bất tử

Theo Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, tên gọi "Mãi mãi tuổi 20" gợi nhớ đến một thế hệ thanh niên Việt Nam đã hiến dâng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ cho Tổ quốc. Có những người mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi, nhưng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần cống hiến của họ vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục soi sáng con đường phát triển của đất nước hôm nay.

Những hy sinh ấy đã góp phần làm nên sức mạnh tinh thần cách mạng của dân tộc, tiếp thêm niềm tin, ý chí và trách nhiệm cho các thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng chính là thông điệp xuyên suốt mà chương trình nghệ thuật đặc biệt muốn gửi gắm tới công chúng.

Phó Thủ tướng cho rằng, việc tổ chức chương trình tại Quảng Ninh còn mang ý nghĩa lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", khơi dậy lòng biết ơn và trách nhiệm tiếp nối thế hệ cha anh. Đồng thời, đây cũng là dịp khẳng định những thành tựu nổi bật của Quảng Ninh – địa phương đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần "Kỷ luật và Đồng tâm", kết hợp với đổi mới sáng tạo để vươn lên trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu cả nước.

Bày tỏ tin tưởng vào tương lai phát triển của tỉnh, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến để sớm trở thành Thành phố xanh, thông minh, hiện đại, giàu bản sắc; là địa phương hình mẫu về phát triển nhanh và bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước.

Quảng Ninh nỗ lực chăm lo người có công

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng cho biết, hiện nay, toàn tỉnh có trên 48.000 người thuộc diện hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ của Trung ương, Quảng Ninh còn chủ động ban hành nhiều chính sách đặc thù nhằm chăm lo tốt hơn cho người có công.

Nhờ triển khai đồng bộ các chính sách, các gia đình chính sách trên địa bàn được bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần, được chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng thường xuyên và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm y tế.

Tỉnh cũng đặc biệt quan tâm tới công tác nuôi dưỡng người có công không nơi nương tựa và con đẻ của người có công bị dị tật. Cùng với đó, các công trình ghi công liệt sĩ thường xuyên được tu bổ, tôn tạo; nhiều hoạt động giáo dục truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức sâu rộng trong cộng đồng.

Đáng chú ý, hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, chỉ trong 50 ngày đêm, Quảng Ninh đã hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để báo cáo Trung ương xét nghiệm ADN. Đây là nỗ lực thể hiện trách nhiệm và tình cảm sâu nặng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Không chỉ chú trọng công tác đền ơn đáp nghĩa, Quảng Ninh còn là điểm sáng về phát triển kinh tế-xã hội. Nhiều năm liên tiếp, tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, giữ vững vị trí nhóm đầu cả nước về chất lượng điều hành, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và phát triển hạ tầng.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, những thành quả đó càng nhắc nhở các thế hệ hôm nay về giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Chương trình nghệ thuật giàu cảm xúc

Với thời lượng 80 phút gồm 16 tiết mục nghệ thuật đặc sắc, chương trình "Mãi mãi tuổi 20" quy tụ hàng trăm nghệ sĩ chuyên nghiệp, diễn viên quần chúng và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, tái hiện sinh động những dấu mốc lịch sử hào hùng của dân tộc.

Chương trình được kết cấu thành ba chương nghệ thuật, gồm "Thanh xuân dành cho đất nước", "Hành trình ký ức và lòng biết ơn" và "Đoàn tụ và khát vọng tương lai". Thông qua âm nhạc, hình ảnh và các phóng sự, chương trình tái hiện tuổi trẻ của những người con Việt Nam đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc; tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ; đồng thời khẳng định sự tiếp nối truyền thống để hướng tới khát vọng xây dựng Việt Nam hùng cường, phồn vinh.

Đặc biệt, chương trình dành dung lượng tuyên truyền về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Qua đó, tiếp tục lan tỏa sâu rộng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thể hiện trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khép lại trong không khí xúc động và thiêng liêng, "Mãi mãi tuổi 20" không chỉ là lời tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc giữ gìn thành quả cách mạng, tiếp tục xây dựng Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc. Những tuổi hai mươi đã gửi lại nơi chiến trường sẽ mãi tỏa sáng trong ký ức dân tộc, trở thành nguồn sức mạnh tinh thần bất tận cho hành trình phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.