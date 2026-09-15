Khắc phục điểm lõm sóng, kết nối mạng thông suốt

Tình trạng mất sóng ở khu vực Tỉnh lộ 74 thuộc xã A Lưới 4 gây trở ngại cho công tác liên lạc. Ảnh: Tuấn Long

Lắp đặt internet vệ tinh và mở rộng vùng phủ

Tại Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re, nằm trên tuyến Tỉnh lộ (TL) 74, thuộc xã A Lưới 4, việc liên lạc bằng điện thoại di động hiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Khu vực này chưa có sóng 3G, 4G, 5G của các nhà mạng. Vị trí nằm xa khu dân cư, cách xa các trạm BTS hiện hữu, địa hình đồi núi phức tạp khiến việc phủ sóng không đơn giản như ở khu vực đô thị.

Đây cũng là một trong những điểm được thành phố xác định cần ưu tiên xử lý. Qua khảo sát thực địa, phương án xây dựng trạm BTS mới được tính đến, nhưng để triển khai cần thời gian, nguồn lực, trong khi địa hình trên tuyến TL74 còn nhiều khu vực đồi núi cao, che khuất, khiến một trạm phát sóng chưa thể bảo đảm phủ kín toàn tuyến.

Giải pháp trước mắt được lựa chọn là lắp đặt Internet vệ tinh tại Trạm Kiểm lâm Khe Tu Re, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/9/2026. Cách làm này nhằm bảo đảm cán bộ kiểm lâm có thể duy trì kết nối phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn và liên lạc khi cần thiết.

Không chỉ Khe Tu Re, nhiều điểm trên tuyến Nam Đông - A Lưới cũng đang được tính toán lại về hạ tầng viễn thông. Theo phương án khảo sát, Viettel Huế dự kiến đầu tư 4 trạm BTS mới tại các khu vực thuộc A Lưới 4, A Lưới 5, Long Quảng và Nam Đông. Các trạm được lựa chọn tại những vị trí cao, nhằm mở rộng vùng phủ và từng bước khắc phục những khoảng trống về thông tin liên lạc trên tuyến đường này.

Theo ông Bùi Hoàng Minh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, các khu vực lõm sóng được khảo sát có đặc thù nằm sâu trong hồ, đồi núi phức tạp, xa khu dân cư và các trạm BTS hiện hữu; một số nơi chưa có điện lưới và hạ tầng cáp quang truyền dẫn. Vì vậy, cần khảo sát kỹ từng vị trí để lựa chọn giải pháp phù hợp, trong đó ưu tiên sử dụng chung hạ tầng giữa các nhà mạng và tính toán cả phương án về nguồn điện, kể cả năng lượng tái tạo ở những nơi chưa có điện lưới.

Bảo đảm phủ sóng toàn diện

Ngoài 2 điểm không có sóng ở địa bàn các xã A Lưới, Nam Đông, Bình Điền, qua rà soát, thành phố có 38 vị trí tại trụ sở cơ quan nhà nước, cơ sở đào tạo và cơ sở y tế công lập có chất lượng sóng chưa bảo đảm. Nguyên nhân chủ yếu được các doanh nghiệp viễn thông xác định là khoảng cách từ vị trí cần phủ sóng đến trạm phát còn xa; bị che chắn bởi các công trình cao tầng; một số tòa nhà chưa có hệ thống phủ sóng trong nhà (IBS); khu vực tập trung đông thuê bao dẫn đến nghẽn mạng.

Tại các cơ sở y tế như Bệnh viện Mắt thành phố Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và một số cơ sở khác, phương án được tính đến là lắp ăng-ten gá tường, thiết bị trên mái nhà hoặc bổ sung hệ thống phủ sóng trong nhà. Với những điểm cần tăng cường hạ tầng, các nhà mạng sẽ khảo sát, tối ưu vùng phủ hoặc đầu tư trạm mới.

Ở các cơ sở giáo dục, tình trạng cũng tương tự. Đáng chú ý, tại một số cơ sở trường học ở khu vực A Lưới như Pâr Ay, Trù Pỉ thuộc xã A Lưới 1 ghi nhận tình trạng mất hoàn toàn sóng di động. Đây là những vị trí vẫn còn thiếu, yếu về hạ tầng số.

Với 38 điểm yếu tại cơ quan nhà nước, trường học, bệnh viện, các nhà mạng được yêu cầu triển khai theo từng vị trí, từ tối ưu mạng lưới, nâng cấp cấu hình, lắp thiết bị indoor, outdoor, ăng-ten gá tường đến đầu tư trạm BTS mới. Các điểm sử dụng giải pháp thiết bị bổ sung được yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/9. Những điểm cần đầu tư hạ tầng mới hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Ông Phan Văn Hoài, Phó Giám đốc phụ trách MobiFone Huế cho biết, với những điểm lõm sóng trong khu vực đô thị, doanh nghiệp xử lý bằng cách tối ưu vùng phủ, bổ sung thiết bị, tăng năng lực mạng. Tại vùng núi, lòng hồ, việc đầu tư một trạm mới phải đồng thời giải quyết nhiều vấn đề như vị trí xây dựng, nguồn điện, truyền dẫn và điều kiện địa hình. Do đó, bên cạnh kế hoạch đầu tư thêm trạm mới, phương án dùng chung hạ tầng giữa các nhà mạng cũng được đề xuất nhằm giúp rút ngắn thời gian, tiết kiệm nguồn lực và mở rộng hiệu quả vùng phủ.

Thành phố Huế đang tập trung tiếp cận, khắc phục các điểm yếu, lõm sóng để tránh ảnh hưởng kết nối thông tin liên lạc. Đây cũng là một nhiệm vụ cụ thể trong Kế hoạch 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị tại thành phố.

Cùng với việc xử lý các điểm yếu, lõm sóng, thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp viễn thông triển khai kế hoạch củng cố hạ tầng trước mùa mưa bão; gia cố 125 trạm BTS tại các khu vực có nguy cơ thiên tai, bảo đảm nguồn điện dự phòng và chuẩn bị các trạm BTS lưu động để ứng cứu khi xảy ra sự cố.