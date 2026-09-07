Để học sinh Huế có đủ sách giáo khoa

Tình cảnh thiếu sách giáo khoa trong một nhà sách ở Huế. (Ảnh: DQT)

Khoảng 21% học sinh chưa có sách

Tại họp báo chiều 9/9, ông Phạm Bá Thành, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, khoảng 21% học sinh toàn thành phố chưa có sách giáo khoa bản in. Tình trạng này diễn ra ở nhiều cấp học, lớp học, trong đó học sinh lớp 12 thiếu nhiều nhất.

Theo ông Thành, sau khi thành phố triển khai chính sách cấp phát miễn phí sách giáo khoa theo hình thức cho mượn, Sở phối hợp Sở Tài chính rà soát nhu cầu để chuẩn bị đấu thầu. Gói thầu ban đầu dự tính khoảng 28,2 tỷ đồng nhưng không có nhà thầu tham gia. Sau khi tiếp tục rà soát nhu cầu thực tế, giá trị sách cần mượn còn khoảng 12,3 tỷ đồng. Sở đã điều chỉnh gói thầu và dự tính ngày 19/9 mở thầu.

Ông Thành cho biết Sở đang liên hệ với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để bảo đảm nguồn sách sau khi lựa chọn được nhà thầu.

Trong thời gian chờ sách, ngành giáo dục yêu cầu các trường tổ chức dạy học bình thường, đồng thời hướng dẫn học sinh, phụ huynh khai thác kho học liệu số do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cung cấp miễn phí.

Phấn đấu đến ngày 15/9 có đủ sách cho học sinh

Trước đó, ngày 21/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5655 yêu cầu các địa phương rà soát cụ thể số sách còn thiếu, có phương án và thời gian hoàn thành việc cung ứng. Bộ yêu cầu không để phát sinh tình trạng học sinh thiếu sách mà không có phương án xử lý.

Ngày 22/8, khi Huế còn lo ngại nguồn sách chưa kịp về trước khai giảng, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế, khẳng định Sở không có chủ trương yêu cầu phụ huynh chủ động mua sách giáo khoa. Các trường cũng không yêu cầu học sinh phải có đầy đủ sách ngay từ đầu năm học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trước đó đặt mục tiêu bảo đảm cung ứng sách trước ngày 30/8. Đến nay, Huế vẫn còn một số học sinh chưa có sách, nhưng vấn đề đang được Trung ương và địa phương tập trung tháo gỡ.

Tối 9/9, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, cho biết Trung ương và địa phương đang tích cực xử lý khó khăn về sách giáo khoa. Thành phố phấn đấu đến ngày 15/9 có đủ sách cho học sinh.

Trong thời gian chờ sách, phụ huynh có thể chủ động sử dụng các nguồn sách sẵn có. Theo thông báo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, những sách đã in từ năm 2025 trở về trước, trừ sách được chỉnh sửa, phê duyệt lại trong năm 2026, vẫn được tiếp tục sử dụng. Với sách có nội dung cập nhật, điều chỉnh, bản cập nhật được công bố dưới dạng PDF để sử dụng. Vì vậy, với những cuốn chưa có, giáo viên có thể hướng dẫn phụ huynh cho học sinh mượn sách của bạn, sử dụng bản điện tử hoặc photocopy những phần cần thiết. Cách này giúp học sinh có tài liệu theo bài trong thời gian chờ sách, đồng thời giảm áp lực cho phụ huynh phải tìm mua từng cuốn.

Đây là giải pháp trước mắt trong khi các cơ quan chức năng tiếp tục hoàn tất việc cung ứng. Điều này đáp ứng việc học sinh có tài liệu để theo bài và không phải "học chay".

https://nhandan.vn/de-hoc-sinh-hue-co-du-sach-giao-khoa-post987431.html